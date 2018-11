NOZ: Deutscher Industrie-und Handelskammertag: Für ein Aufatmen beim Brexit noch zu früh

Deutscher Industrie-und Handelskammertag: Für

ein Aufatmen beim Brexit noch zu früh

„Es war allerhöchste Eisenbahn“ – Präsident Schweitzer rät

Unternehmen zu Vorsorge

Osnabrück. Der Deutsche Industrie-und Handelskammertag (DIHK)

sieht den Brexit-Durchbruch im britischen Kabinett als „ersten

Schritt“ in Richtung eines geregelten Austrittsverfahrens. „Dafür war

es auch allerhöchste Eisenbahn. Für ein Aufatmen ist es aber leider

noch zu früh“, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“. Jetzt komme es darauf an, dass im nächsten

Schritt die britische Regierung für ihren Vertragstext eine Mehrheit

im eigenen Parlament finde. „Es steht viel auf dem Spiel, denn das

Vereinigte Königreich ist der fünftwichtigste Handelspartner für

Deutschland“, erklärte Schweitzer. In Großbritannien gebe es mehr als

2.500 Niederlassungen deutscher Unternehmen, die 400.000

Arbeitsplätze bereitstellen. In Deutschland sind es laut DIHK über

1.400 britische Unternehmen, die hierzulande 240.000 Menschen

beschäftigen. Schweitzer riet betroffenen Unternehmen weiter, sich

auch auf einen ungeregelten Brexit vorzubereiten. Der DIHK stelle

dafür eine Checkliste zur Verfügung. „Mehr als 15.000 Aufrufe

innerhalb einiger Wochen zeigen, dass die Unternehmen einen erhöhten

Beratungsbedarf haben“, sagte der Präsident.

