NOZ: Ex-Minister Seiters: Von Entfremdung zwischen Ost und West spüre ich wenig

Osnabrück. Der frühere Kanzleramts- und Innenminister Rudolf

Seiters (CDU) lehnt es ab, im 30. Jahr nach dem Mauerfall von einer

“Entfremdung” zwischen Ost und West in Deutschland zu sprechen.

“Davon habe ich auch bei meinen vielen Begegnungen als Präsident des

Deutschen Roten Kreuzes wenig gespürt”, sagte Seiters im Interview

mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung”. Allerdings gebe es speziell in

Ostdeutschland beim Thema Integration und Sicherheit Sorgen, manchmal

auch Ängste, “die leider von Rechtsextremen bewusst geschürt werden”.

Laut Seiters ist aber “die Mehrheit der Menschen ganz eindeutig gegen

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus”. Seiters hatte vor genau 30

Jahren (Stichtag 30. September) in der westdeutschen Botschaft in

Prag zusammen mit dem damaligen Außenminister Hans Dietrich Genscher

(FDP) rund 5000 DDR-Flüchtlingen die Erlaubnis zur Reise in den

Westen mitgeteilt und so den Weg zur Einheit bereitet.

Der ehemalige Minister hält die Lage in den neuen Bundesländern

für “durchaus erfreulich”, wenn es um Wirtschaftskraft und

Erwerbstätigkeit geht. Zugleich stimmte Seiters der Selbstkritik der

ehemaligen Treuhand-Chefin Birgit Breuel zu, wonach beim Neuanfang

den Menschen im Osten “sehr viel zugemutet” worden sei. Millionen

seien beim abrupten Übergang zur sozialen Marktwirtschaft mit ganz

unbekannten Herausforderungen konfrontiert gewesen – der Schließung

von unrentablen Fabriken, dem Verlust von Arbeitsplätzen, mit

plötzlichem Umlernen am Arbeitsplatz, in der Politik, in der

Verwaltung, im privaten Bereich. “Es musste ja auch alles sehr

schnell gehen, denn das Zeitfenster zur Wiedervereinigung stand nur

kurze Zeit offen”, sagte Seiters, der ein enger Weggefährte des

damaligen Kanzlers Helmut Kohl (CDU) war. Die Ostdeutschen könnten

aber “stolz sein, dass ihr mutiger gewaltfreier Widerstand bei den

Großdemonstrationen in Leipzig, Dresden, Berlin und anderen Städten

entscheidend zur Wiedervereinigung unseres Landes beigetragen hat”.

