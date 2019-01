NOZ: Finanzminister Scholz: Wir sind weit weg von einer Rezession

Finanzminister Scholz: Wir sind weit weg von

einer Rezession

„Wirtschaft wächst nach wie vor, wenn auch etwas langsamer“ –

Vizekanzler: Mit Blick auf Steuereinnahmen sind die schönen Zeiten

vorbei

Osnabrück. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat

klargestellt, dass Deutschland trotz eines geringeren

Wirtschaftswachstums „weit weg von einer Rezession“ ist. „Unserer

Wirtschaft geht nicht die Puste aus“, sagte der Vizekanzler im

Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Sie wachse nach wie

vor, wenn auch etwas langsamer als zuletzt. „Die Beschäftigungsquote

in Deutschland ist riesig, bald 45 Millionen Erwerbstätige haben wir

– ein Rekord“, hob der Minister hervor. Allerdings stünden

Deutschland internationale Herausforderungen ins Haus, deren

Auswirkungen nicht abzuschätzen seien. „Der Brexit zum Beispiel oder

die noch nicht gelösten Handelskonflikte. Keiner weiß, wie all das

ausgehen wird“, warnte Scholz. Mit Blick auf die Steuereinnahmen

unterstrich der Finanzminister, dass „die schönen Zeiten vorüber

sind“. „Wenn sich das Wirtschaftswachstum verringert, müssen wir uns

darauf einstellen“, sagte der SPD-Politiker. Er werde allerdings

weiter an der Politik der „Schwarzen Null“ festhalten und „Haushalte

aufstellen, die keine neuen Schulden vorsehen“. Scholz lehnte die von

Union und FDP geforderte vollständige Abschaffung des

Solidaritätszuschlags bis 2021 erneut ab. Die drei Koalitionsparteien

CDU, CSU und SPD hätten vereinbart, dass der Soli bis 2021 für 90

Prozent der Steuerzahler entfällt. Schon das koste den Bund zehn

Milliarden Euro in diesem Jahr und dann Jahr für Jahr noch ein

bisschen mehr. „Wollte man den Soli auch für die Top-Zehn-Prozent

abschaffen, würde das noch einmal so viel Geld kosten – jedes Jahr“,

warnte der Minister. „Das liegt daran, dass unter diesen zehn Prozent

viele sind, die sehr gut verdienen: Politiker, Dax-Vorstände,

Spitzensportler“, erläuterte Scholz. Er finde, starke Schultern

könnten mehr tragen als schwächere.

Bundesfinanzminister: Strukturwandel in Kohle-Regionen beschäftigt

uns lange – auch finanziell

„Perspektiven für die Bürger sind wichtig“ – 1,5 Milliarden Euro

bis 2021 nennt Scholz „Begleitung erster Schritte“

Osnabrück. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Deutschlands

Kohle-Regionen auch langfristig Unterstützung zugesagt bei der

Neuaufstellung nach Ende der Förderung. „Der Strukturwandel wird uns

lange beschäftigen – auch finanziell“, sagte Scholz der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“. Ihm sei wichtig, dass die betroffenen Bürger

und die Länder auf Dauer eine Perspektive erhalten. „Mit den 1,5

Milliarden Euro, die bis 2021 eingeplant sind, begleiten wir erste

Schritte in diese Richtung“, sagte der Minister. Mit dem

Sofortprogramm von 150 Millionen Euro, das bereits jetzt aufgelegt

wird, unterstütze der Bund „sehr konkrete Maßnahmen“. Die

Ministerpräsidenten der Kohle-Länder Sachsen-Anhalt und Sachsen

hatten zuletzt 60 Milliarden Euro als Finanzhilfe gefordert.

