NOZ: Gesundheitsminister Spahn zu Gen-Babys: Der Mensch soll nicht Gott spielen

Osnabrück. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat auf die

Geburt zweier mutmaßlich genveränderter Babys in China mit großer

Sorge reagiert. „Der Mensch soll nicht Gott spielen. So etwas ist mit

unseren Werten nicht vereinbar. Punkt“, sagte Spahn der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“. Dieses „Experiment am menschlichen Erbgut“ sei

ein Weckruf für Europa. Den Chinesen dürfe nicht das Feld überlassen

werden. Spahn forderte die Europäer dazu auf, massiv in Forschung und

Entwicklung zu investieren. „Nur, wenn Europa selbst spitze ist, kann

es Maßstäbe für die Welt setzen, die unseren Werten entsprechen“,

erklärte der Minister. Es gehe darum, „dem Tun der Chinesen eine

ethische Forschung entgegen zu setzen, die auf Basis unserer Werte

dieselben oder bessere Ergebnisse erzielt“. Mit Blick auf die

mutmaßlich genveränderten Babys in China sagte der CDU-Politiker:

„Ich hoffe sehr, dass den beiden Kindern kein Leid durch eventuelle

Spätfolgen geschieht.“

