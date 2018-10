NOZ: Grüne: Landesregierung hat keinen Plan, wie sie Imame ausbilden will

Trotz Koalitionsvereinbarung will Wissenschaftsministerium

offenbar keine Initiative ergreifen

Osnabrück. Die Landesregierung habe keinen Plan, wie sie in

Niedersachsen Imame ausbilden wolle, kritisieren die Grünen im

niedersächsischen Landtag im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“. In einer Kleinen Anfrage hatte die Partei nach Konzepten

für die Imamausbildung gefragt. Zuletzt war die Weiterbildung von

Imamen an der Universität Osnabrück ausgelaufen.

Das Wissenschaftsministerium verweist in seiner Antwort auf den

Vorschlag, Absolventen des Osnabrücker Islaminstituts künftig als

Quereinsteiger zum Teil an Schulen und zum Teil in Moscheen arbeiten

zu lassen. „Damit wäre ein Weg eröffnet, dass in Deutschland

ausgebildetes theologisches Personal zeitnah auch in Moscheegemeinden

tätig wird“, schreibt das Ministerium. Sofern von Seiten der Verbände

oder Moscheegemeinden darüber hinaus Interesse an einer zweiten

Ausbildungsphase, also der Weiterbildung von Theologen zu Imamen,

bestehe, seien das Ministerium und die Uni Osnabrück „zu Gesprächen

sowie zur Beratung und Begleitung eines solchen Prozesses bereit“.

Die Grünen kritisieren, es sei nun weder möglich, Imame in

Osnabrück weiterzubilden, noch habe das Ministerium irgendeinen Plan,

wie islamische Geistliche künftig in Niedersachsen ausgebildet werden

könnten. „Alles, was der Minister vorlegt, ist eine vage Idee zu

Islamlehrern. Mit einer echten Ausbildung, die im Koalitionsvertrag

vereinbart wurde, hat das nichts zu tun“, sagte die

religionspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Eva

Viehoff.

