phoenix runde: Schicksalswahl in Bayern – Die Union wird nervös, Dienstag, 9. Oktober 2018, 22.15 Uhr

Die Spannung steigt, vor allem bei der CSU. Am

kommenden Sonntag wird in Bayern gewählt und für Ministerpräsident

Markus Söder und seine Partei sieht es düster aus. Der CSU droht ein

Debakel: Sie könnte ihre absolute Mehrheit verlieren. Zum Teil liegen

die Umfragewerte bei unter 35 Prozent. Bei der letzten Landtagswahl

hatten die Christsozialen noch 47,7 Prozent erreicht. Für Söder

stehen die Schuldigen fest: Er macht die Große Koalition auf

Bundesebene für die schlechten Umfragewerte verantwortlich – und

somit auch seinen Parteifreund Bundesinnenminister Horst Seehofer.

Der weist dies entschieden zurück. Bundeskanzlerin Angela Merkel

appelliert unterdessen an die Geschlossenheit der Union.

Warum befindet sich die CSU im Umfragetief? Welchen Einfluss

hatten die bundespolitischen Querelen? Wie gefährlich wäre ein

schlechtes Wahlergebnis für Söder, Seehofer und Merkel?

Alexander Kähler diskutiert mit:

Thomas Schlemmer, Historiker, Institut für Zeitgeschichte München –

Berlin

Klaus-Peter Schmidt-Deguelle, Kommunikationsberater

Kerstin Münstermann, Funke Mediengruppe

Wolfgang G. Gibowski, Mitbegründer Forschungsgruppe Wahlen, ehem.

Vize-Regierungssprecher

