NOZ: Heil kündigt Initiative für europäischen Mindestlohn an

Heil kündigt Initiative für europäischen Mindestlohn an

Osnabrück. Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD)

hat eine Initiative für einen europäischen Mindestlohn angekündigt.

Deutschland habe enorm von der ökonomischen Einigung profitiert, aber

die Arbeitnehmerfreizügigkeit werde immer wieder zur Ausbeutung von

Menschen genutzt, sagte Heil im Interview mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“. Notwendig seien deshalb „gleiche soziale Mindeststandards

in den Mitgliedsländern. Wir werden dafür einen Rechtsrahmen für

Mindestlöhne und Grundsicherungssysteme entwickeln“, sagte der

SPD-Politiker.

Konkret kündigte der Minister an: „Ich werde den Aufbau von

Mindestlohn- und Grundsicherungssystemen zum Schwerpunkt der

deutschen EU-Ratspräsidentschaft im kommenden Jahr machen. Nur wenn

wir den sozialen Zusammenhalt in Europa stärken, halten wir die EU

zusammen, die uns Frieden und Wohlstand sichert.“ Heil wies darauf

hin, dass in den vergangenen Jahren die Kluft zwischen reichen und

armen EU-Staaten größer geworden sei: „Das bedroht das europäische

Einigungsprojekt.“

Arbeitsminister gegen komplette Abschaffung des Soli

Heil: Übergangsphase für Gutverdiener ist „vertretbar“ – Minister

für Fortbestand der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger

Osnabrück. Eine klare Absage erteilt Bundesarbeits- und

Sozialminister Hubertus Heil (SPD) Rufen aus Union und FDP, den

Solidaritätszuschlag komplett abzuschaffen. „Im Koalitionsvertrag ist

vereinbart, 90 Prozent der gegenwärtigen Beitragszahler bis zum Ende

der Legislaturperiode von der Abgabe zu befreien“, sagte Heil im

Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Er wies darauf hin,

dass Gutverdiener lediglich noch in einer „Übergangsphase“ einen

Beitrag leisten müssten. „Das ist vertretbar, und daran wird die SPD

nicht rütteln.“

Mit Blick auf den Hartz-IV-Streit in der SPD warb Heil für einen

Mittelweg, sprach sich aber auch für den Fortbestand von Sanktionen

aus. „Wer auf Hilfe angewiesen ist, benötigt Unterstützung.

Gleichzeitig ist es nicht zu viel verlangt, dass Menschen mitwirken,

um ihre Lage zu verbessern“, sagte der SPD-Politiker. Wer „notorisch

und grundlos“ Termine beim Jobcenter versäume, müsse „auch weiterhin

Konsequenzen zu spüren bekommen“. Die entscheidende Frage sei die der

Angemessenheit: „Für mich sind Kürzungen der Wohnzuschüsse und

besonders harte Sanktionen gegen unter 25-Jährige nicht angemessen“,

sagte Heil und forderte, diese zu streichen.

