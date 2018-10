NOZ: Kahrs stärkt Nahles den Rücken und kritisiert GroKo-Gegner in der SPD

Osnabrück. Johannes Kahrs, Sprecher des einflussreichen Seeheimer

Kreises der SPD, hat Parteichefin Andrea Nahles nach dem Desaster bei

der Bayern-Wahl den Rücken gestärkt und eindringlich vor einer neuen

No-Groko-Debatte gewarnt. „Das ganze Gerede über den Rückzug aus der

Großen Koalition und die Ablösung des Spitzenpersonals nervt nicht

nur mich gewaltig, sondern die meisten Wählerinnen und Wähler“, sagte

Kahrs im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Das

Personalkarussell immer am Drehen zu halten und im

Selbstzerfleischungsmodus zu verharren, schreckt die Menschen zu

Recht ab“, sagte der Chefhaushälter der SPD-Bundestagsfraktion

weiter. „Ich finde es unglaublich, wie hier mit unserem politischen

Personal umgegangenen wird.“

Die Landesvorsitzende der SPD Bayern, Natascha Kohnen, hatte

Nahles für die massiven Verluste bei der Landtagswahl

mitverantwortlich gemacht. Dazu sagte Kahrs: „Andrea Nahles ist nicht

die Falsche, sie hat einen harten Job und kann für den Ausgang der

Bayernwahl nun mal gar nichts.“ SPD-Vize Kohnen sei die

Spitzenkandidatin in Bayern gewesen. „Sie ist für ihren Wahlkampf

verantwortlich und sollte die Schuld nicht woanders suchen“, erklärte

Kahrs.

Rufen von Juso-Chef Kevin Kühnert, die SPD müsse sich als

Konsequenz aus der Niederlage in Bayern aus der Regierung im Bund

zurückziehen, erteilte Kahrs eine scharfe Absage. „Die Menschen haben

vor einem Jahr gewählt und sie haben den berechtigten Anspruch, dass

jetzt vier Jahre lang stabil regiert und gearbeitet wird“, sagte der

Seeheimer-Sprecher der „NOZ“. Jetzt gelte es, wieder Ruhe in die

Regierung zu bekommen. „Wir müssen liefern statt streiten.“ CDU und

CSU müssten dringend „wieder zu sich selbst finden und auf die

Sachebene zurückkehren“, so Kahrs weiter. Der „ständige Streit“ der

Unionsparteien habe einen „Kollateralschaden“ für die SPD bei der

Bayernwahl verursacht.

