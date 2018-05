NOZ: Klöckner: Dumpingpreise für Fleisch ethisch nicht vertretbar

Klöckner: Dumpingpreise für Fleisch ethisch

nicht vertretbar

Bundesagrarministerin kritisiert Preispolitik der Handelsketten –

„Tiere keine Wegwerfware“

Osnabrück. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat

Rabattaktionen von Supermärkten für Fleisch und Milch als „ethisch

nicht vertretbar“ kritisiert. Im Interview mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ (Dienstag) sagte die CDU-Politikerin: „Der Handel sagt mir

immer, der Verbraucher sei nicht bereit, mehr für Lebensmittel zu

zahlen. Doch wer Fleisch verramscht, der verstellt den Blick auf die

Wertigkeit der Ware.“ Sie halte es nicht für richtig, dass im Bereich

der Lebensmittel mit Dumpingpreisen geworben werde: „Dumpingpreise

für Fleisch halte ich für ethisch nicht vertretbar.“ Tiere seien

keine Wegwerfware, sondern Mitgeschöpfe. „Daher sollte man

Fleischpreise auch nicht als Lockmittel nutzen.“

Klöckner verwies in diesem Zusammenhang auf das freiwillige

staatliche Tierwohllabel, an dem ihr Ministerium derzeit arbeitet.

Mit dem dreistufigen Siegel soll künftig auf der Verpackung gezeigt

werden, inwieweit Tierhaltung über dem gesetzlichen Standard

hinausgeht. So eine Kennzeichnung sei der massive Wunsch der Kunden,

so Klöckner. „Die Verbraucher können zeigen, wie viel ihnen Tierwohl

wert ist. Denn klar ist auch: Investitionen in mehr Tierwohl müssen

sich für unsere Landwirte lohnen.“ Sie sehe eine Verpflichtung „von

uns allen“, Ansprüche an die Landwirtschaft auch zu honorieren. „Wir

sitzen da in einem Boot“, so die CDU-Politikerin.

—————————————————————–

Klöckner: Wir müssen beim Wolf über eine Regulierung reden

Bundesagrarministerin fordert klare Haltung von SPD – Mehr als

1000 Nutztiere 2016 getötet

Osnabrück. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU)

hat die SPD in der Bundesregierung aufgefordert, die Sorgen der

Bevölkerung beim Wolf ernst zu nehmen. Im Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag) sagte Klöckner: „Ich sehe es als

Aufgabe von Politik, die Realitäten vor Ort wahrzunehmen und das muss

auch das Bundesumweltministerium erkennen.“ Es brauche beim Wolf ein

klares Vorgehen der Bundesregierung. „Die Union ist da ganz klar,

aber wir warten noch auf die SPD.“ Für sie sei unzweifelhaft, dass

Schutzmaßnahmen wie Zäune alleine im Umgang mit dem Wolf nicht

ausreichten. Klöckner sagte: „Der Wolf ist lernfähig, er überwindet

solche Hindernisse. Wir müssen über eine Regulierung reden.“

Laut Klöckner leben in Deutschland mittlerweile etwa 60 Wolfsrudel

mit rund 600 Tieren. „Nach derzeitigen Entwicklungen wird mit einem

weiteren jährlichen Zuwachs von 25 bis 35 Prozent gerechnet.“ 2016

seien mehr als 1000 Nutztiere wie beispielsweise Schafe durch Wölfe

gerissen werden. Klöckner: „Das dürfen wir nicht ignorieren.“ Es gebe

Regionen in Deutschland wie die ostdeutschen Bundesländer oder Teile

Niedersachsens, in denen der Wolf nicht mehr bedroht sei. „Wir dürfen

keinem allzu romantischen Bild des Wolfes hinterher hängen“,

appellierte die Ministerin.

