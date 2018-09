NOZ: Lungenärzte widersprechen Bundeswehr: : Rauchwolke im Emsland Gefahr für Gesundheit

Lungenärzte widersprechen Bundeswehr: Rauchwolke

im Emsland Gefahr für Gesundheit

Fachverband rät Anwohnern mit Vorerkrankung zu Wegzug – „Es ist,

als ob sie fünf Zigaretten gleichzeitig rauchen“ – Meppener Chefarzt:

Schutzbehauptung

Osnabrück. Die deutschen Lungenärzte haben vor Gesundheitsgefahren

durch den Großbrand auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle

für Waffen und Munition 91 in Meppen gewarnt. In einem Gespräch mit

der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ widersprach der Sprecher des

Bundesverbandes der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner, Dr.

Michael Barczok, der Einschätzung der Bundeswehr, von dem Brand gehe

keine Gefahr aus. „Die Rauchwolke führt zu einer massiven

Feinstaubelastung und ist eine Gefahr für die Gesundheit“, sagte der

Lungenarzt.

Je nachdem, wie der Wind gerade stehe, sei es für Anwohner so, als

ob sie sich in einen komplett verräucherten Raum setzen, sagte

Barczok. „Es ist, als ob sie fünf Zigaretten gleichzeitig rauchen –

nur ohne Nikotin“. Schleimhäute würden auf die Feinstaubbelastung

reagieren, ein Kratzen im Hals oder ein Hüsteln sind die Folge. Dass

junge, gesunde Menschen dadurch einen dauerhaften Schaden erleiden,

glaubt der Lungenspezialist nicht. Jedoch sei die Rauchbelastung für

Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen wie Asthma oder COPD ein

„echtes Problem“. Jeweils zehn Prozent der deutschen Bevölkerung

leidet laut Barczok unter diesen Erkrankungen. Betroffenen rät der

Mediziner in Absprache mit dem Hausarzt die Dosierung der Medikamente

zu erhöhen, oder während des Brandes zu Bekannten in einen Nachbarort

zu ziehen. Obwohl der Landkreis Emsland derzeit eine

Gesundheitsgefährdung durch den Rauch ausschließt, weist die Behörde

„mit Blick auf das nach wie vor vorhandene Rauchaufkommen“ darauf

hin, „dass betroffene Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten

sowie Klimaanlagen ausschalten sollen“. Dazu rät auch Barczok. Seiner

Aussage nach sollten Kinder während des anhaltenden Moorbrandes sich

im Inneren aufhalten und nicht draußen spielen: „Die Lunge von

Kindern ist kleiner, sie atmen häufiger, somit gelangt der Feinstaub

schneller in ihren Körper.“ Den Qualm als ungefährlich zu bewerten,

das sieht auch Philip Böhmer, Chefarzt der Fachabteilung Innere

Medizin/Pneumologie im Ludmillenstift in Meppen, kritisch und

bezeichnet dies als „Schutzbehauptung“. Durch den Moorbrand sei eine

Vielzahl an organischen, also kohlenstoffhaltigen, Stoffen

freigesetzt worden. Bei Menschen mit Lungenerkrankungen könnten diese

zu Anfällen führen. Zwar könnte es nicht zu einer lebensbedrohlichen

Kohlenmonoxid-, dafür aber zu einer Kohlendioxid-Vergiftung kommen,

die sich beispielsweise durch Kopfschmerzen bemerkbar macht. In einer

Pressemitteilung am Donnerstagmorgen hatte der emsländische Landrat

Reinhard Winter mitgeteilt, „dass unser Fachbereich Gesundheit

aktuell keine Gesundheitsgefährdung durch den Qualm erkennt“. Der

Landkreis bezog sich dabei auf die Werte der Luftmessung einer

Erkundergruppe des ABC-Zuges Leer, den die Bundeswehr beauftragt

hatte. Zuvor hatte auch die Bundeswehr behauptet, dass der Rauch

keine Gesundheitsgefahr darstelle.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell