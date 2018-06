NOZ: NOZ: AGFA zu den Wahlen in der Türkei

Osnabrück. Je nach Ausgang der türkischen Parlaments- und

Präsidentschaftswahlen am Sonntag schließen Politikexperten Unruhen

im Land nicht aus. „Die Polarisierung in der türkischen Gesellschaft

hat in den letzten Jahren stark zugenommen. In Anbetracht der

Bedeutung der Wahlen wären gerade bei einem sehr knappen Wahlausgang

oder bei Anzeichen großer Unregelmäßigkeiten Unruhen nicht

auszuschließen“, sagte Laura Lale Kabis-Kechrid, Türkei-Expertin der

Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), im Gespräch mit

der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag).

Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Bundestages, die

FDP-Politikerin Gyde Jensen, sagte der NOZ: „Die Wahlen in der Türkei

finden gemessen an europäischen Standards unter keinen fairen

Bedingungen statt.“ So würden mehrere erst kürzlich beschlossene

Änderungen des Wahlgesetzes „kein gutes Licht auf einen reibungslosen

Ablauf werfen“. Unter anderem lasse die Leitung von Wahllokalen durch

politische Beamte „an einer unabhängigen Kontrolle zweifeln“. Die

Liberale ist eine von 54 Wahlbeobachtern und -beobachterinnen, die

die OSZE in die Türkei schickt. Jensen kritisierte zudem die

„Inhaftierung unzähliger Journalisten“, die „systematische

Einschüchterung der politischen Opposition“ sowie die „mediale

Vorherrschaft“ von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan.

Am Sonntag finden in der Türkei vorgezogene Wahlen des Parlaments

und des Präsidenten statt. Amtsinhaber Erdogan will bei einem

Wahlsieg die Position des Staatschefs deutlich stärken und die Rechte

des Parlaments beschränken. Deutschland und die EU müssten sich dann

nach Ansicht von DGAP-Expertin Kabis-Kechrid auf anhaltende

Spannungen mit der Türkei einstellen: „Mit der Umwandlung des

politischen Systems vollzieht die Türkei einen klaren Schritt weg von

den Normen der EU.“

Grundsätzlich bleibe die EU aber sowohl wirtschaftlich als auch

politisch ein wichtiger Partner der Türkei, sagte Kabis-Kechrid der

NOZ. Deshalb könne „keine der beiden Seiten ein ernsthaftes Interesse

an einem Abbruch der Beziehungen haben“. Zudem könne die „relative

wirtschaftliche Schwäche der Türkei für die EU und Deutschland einen

Ansatzpunkt bieten, um die Beziehungen zu justieren und den Grad der

autokratischen Ausprägung etwas einzudämmen“.

