NOZ: NOZ: Edgar Selge: „Ich verurteile niemanden, der seine Angst vor Migranten artikuliert“

Osnabrück. In der ARD-Verfilmung von Michel Houellebecqs Roman

„Unterwerfung“ spielt Edgar Selge die Hauptfigur. Dass der Film über

eine Islamisierung Europas Applaus von der falschen Seite bringen

könnte, sieht der 70-Jährige im Interview mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ (Samstag) gelassen: „Ich lasse den Leuten ihre Gefühle. Ich

verurteile niemanden, der seine Angst vor Migranten artikuliert. Oder

auch seine Unzufriedenheit mit der Bundesregierung.“

Zur Islamophobie vonseiten der AfD oder der Pegida-Bewegung sagte

Selge: „Natürlich kann man das als hässlich bezeichnen, man muss es

aber zunächst mal verstehen. Es ist in diesem Land einfach ein

Riesenumbruch in Bewegung gesetzt worden.“ Für die Ängste davor habe

er Verständnis, sagte der Schauspieler: „Die Kommunen werden viel zu

wenig in die Frage einbezogen, wie wir alle mit der Integration

umgehen wollen, wo die Migranten wohnen sollen, wie viele wir

aufnehmen wollen. Es wird über die Köpfe der Menschen hinweg

entschieden, und das erweist sich als Bumerang. Insofern würde ich

viele von den AfD-Wählern genauso ernst nehmen wie alle anderen

auch.“

Wenn jetzt vermehrt die christlichen Wurzeln beschworen werden,

erkennt Selge darin auch Neid auf die Religiosität der Migranten:

„Durch die vielen Migranten kommt viel Religion ins Land, auch wenn

die ihre Gemeinden eher in den Gewerbegebieten haben. Aber es sind an

die fünfzig verschiedene Religionen. Und für all diese entwurzelten

Menschen spielt ihre Religion eine ganz wesentliche Rolle, damit sie

überhaupt noch ein Gefühl von Identität und Gemeinschaft haben. Das

provoziert natürlich, bewusst und vor allem unbewusst. Dass die etwas

mitbringen, was wir nicht mehr haben – das macht, glaube ich, viele

wütend. Ich denke, ein Abfallprodukt des Kapitalismus ist eine

Lebensmüdigkeit. Aber nur Konsument zu sein reicht nicht aus, um 70,

80 Jahre sein Leben gern zu leben. Und was es heißt, am Leben zu

hängen und um sein Leben zu kämpfen, das zeigt uns jeder Migrant, der

unglaubliche Schwierigkeiten auf sich nimmt, um sein Leben hierher zu

retten.“

In dem TV-Film spielt Selge in der Schlussszene auch den

Schriftsteller Houellebecq selbst. In dessen körperlichen Verfall

sieht der in Ostwestfalen aufgewachsene Schauspieler ein Statement:

„Plump könnte man doch sagen, er sieht aus wie ein Penner. Er hat das

zum Markenzeichen gemacht, aber ich halte es auch für ein Statement.“

Mit der äußerlichen Verwahrlosung positioniere sich der

Intellektuelle „gegen die Schönheitsideale, die wir uns auferlegen.

Gegen den Konsumismus überhaupt“, sagte Selge. „Mir gefällt der Grad

seiner Uneitelkeit, der Mut zum Hässlichen, was seine Haut, seine

Zähne, seine Frisur und Kleidung betrifft“, fuhr der Schauspieler

fort. „Er konfrontiert uns mit einer Form des Menschseins, mit der

wir selbst uns normalerweise nicht so gern konfrontieren.“ Wenn der

Intellektuelle „teilweise pseudoreaktionär rüberkommt“, hält Selge

das für „eine Pose“.

