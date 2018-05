NOZ: NOZ: SPD-Chefin weist Etat-Nachforderungen der Verteidigungsministerin zurück

SPD-Chefin weist Etat-Nachforderungen der

Verteidigungsministerin zurück

Nahles: Aufrüstungsspirale machen wir nicht mit –

„Haushaltsplanung insgesamt genau richtig“

Osnabrück. SPD-Chefin Andrea Nahles hat die Kritik von

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) gegen eine

unzureichende Finanzausstattung ihres Ressorts zurückgewiesen. „Die

Ausgaben für die technische Ausrüstung der Bundeswehr steigen“, sagte

Nahles der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag). Der

Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels, habe zu Recht auf

viele unbesetzte Stellen in der Truppe und Defizite in deren

Ausrüstung hingewiesen. Darauf habe Bundesfinanzminister Olaf Scholz

(SPD) angemessen reagiert. „Bestmögliche Ausrüstung heißt aber nicht

höchstmögliche Aufrüstung“, betonte Nahles. Für die Sozialdemokraten

bleibe es dabei, dass sie „bei einer Aufrüstungsspirale nicht

mitmachen werden“. Die SPD-Bundesvorsitzende verteidigte Scholz–

Haushaltsplanung insgesamt als „genau richtig“. „Es ist ein Gebot der

Vernunft und unserer Verfassung, in wirtschaftlich guten Zeiten keine

zusätzlichen Schulden aufzunehmen“, betonte Nahles, die auch die

SPD-Bundestagsfraktion führt. Wenn man einem Abschwung

entgegensteuern müsse, sei das etwas anderes. Die Darstellung, wonach

die Investitionen ab 2021 sinken, wies sie zurück. „Da muss man schon

genau hinsehen. Zum Gesamtblick gehört, dass wir den Ländern mehr

Spielräume zur Verfügung stellen, damit diese investieren können“,

sagte Nahles. „Wir stärken mit 46 Milliarden Euro die Investitionen

in Bildung, innere Sicherheit und soziale Gerechtigkeit“, hob sie

hervor. Im Übrigen würden bestimmte Maßnahmen erst als Investitionen

ausgewiesen, wenn sie konkretisiert seien.

