NOZ: NOZ: Verteilung von Flüchtlingen: Diakonie-Chef setzt auf Anreizsystem auf EU-Ebene

Osnabrück. Diakonie-Präsident Ulrich Lilie plädiert für

realistische Lösungen im Umgang mit Flüchtlingen und setzt dabei auf

ein Anreizsystem auf EU-Ebene. In einem Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Samstag) sagte Lilie: „Regionen, in denen

Menschen über eine gemeinsame Quotenregelung aufgenommen werden, muss

die EU mit besonderer Förderung unterstützen.“ Denkbar wären

Maßnahmen, die der Infrastruktur, der Bildung sowie der medizinischen

Versorgung zugutekämen, führte Lilie aus. Sanktionen für jene

Staaten, die sich verweigern, lehnte Lilie dagegen ab: „Die, die Teil

der Lösung sind, die sollten belohnt werden. Das überzeugt dann

vielleicht die, die aus kurzfristigen oder populistischen Motiven

Nein sagen, am ehesten.“

Der Diakonie-Präsident forderte insgesamt mehr Realitätssinn und

klare Aussagen in der Flüchtlingsdebatte: „Wir müssen deutlich

machen, dass wir nicht alle aufnehmen können. Wir müssen aber auch

Formen der Verteilung finden, die im realen Leben Akzeptanz finden“,

sagte er. Aus seiner Sicht seien „Schreibtischlösungen nicht

überzeugend“, nötig sei vielmehr „eine gesamteuropäische Lösung“,

betonte der Diakonie-Chef. Außerdem gelte es, Staaten mit

EU-Außengrenzen zu entlasten. „Das muss über eine vernünftige

Verteilung geschehen“, forderte der Diakonie-Präsident.

Lilie kritisierte den Umgang der Regierungsparteien in Deutschland

mit dem Thema. Wenig zielführend etwa sei es, wenn die CSU mit Blick

auf die Landtagswahl in Bayern immer weiter nach rechts rücke, um der

AfD Stimmen abzujagen. „Die Leute wählen das Original. Die

Umfragewerte zeigen genau das“, sagte Lilie. Bei diesem Prozess gäbe

es ein hohes „Selbstbeschädigungspotenzial“, was ihm Sorge bereite,

so der Diakonie-Chef. Auch der Umgang der Koalitionspartner

untereinander sei verbesserungswürdig: „Es bleibt nicht folgenlos,

dass sich die Regierungsparteien gegenseitig runterreden, im

Gegenteil“, so Lilie. „In einer Bundesrepublik, in der wir zurzeit

alle aufgerufen sind, eine demokratische Kultur, demokratischen

Umgang und demokratische Diskurse zu fördern, ist das genau das

falsche politische Signal“, sagte er.

Problematisch sei auch, dass derzeit viele Themen in Deutschland

unerledigt liegenblieben, sagte Lilie. „Es gibt gravierende

Herausforderungen in diesem Land. Die Lebensverhältnisse werden immer

unterschiedlicher, je nachdem, in welcher Region wir leben. Wir

erleben eine demografiepolitische Herausforderung allererster Güte“,

so der Diakonie-Präsident. „Gerade, wenn solche Themen liegenbleiben,

ziehen die Rattenfänger daraus Honig“, warnte er. Dies sei

„gravierend und politisch fatal“, sagte Lilie und fügte hinzu: „So

einfach darf man es ihnen nicht machen.“

