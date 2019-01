NOZ: Petry deutet Interesse an Zusammenarbeit mit Wagenknecht an

Petry deutet Interesse an Zusammenarbeit mit

Wagenknecht an

Ex-AfD-Chefin: „Habe Sympathie für viele ihrer Positionen“ –

„Aufstehen“-Bewegung „macht Sinn“ – Keine Angst vor Meineid-Urteil in

Dresden

Osnabrück. Ex-AfD-Chefin Frauke Petry hat Interesse an einer

Zusammenarbeit mit Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht

angedeutet. „Ich habe Sympathie für viele ihrer Positionen, vor allem

in der Migrationspolitik“, sagte Petry der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“. Allerdings gebe es noch keinen direkten Kontakt,

Wagenknecht habe „davor offenkundig Angst“, sagte Petry der „NOZ“.

Die „Aufstehen“-Bewegung Wagenknechts betrachtet Petry mit

Interesse, deren Gründung „macht aus ihrer Sicht Sinn“, sagte Petry

mit Blick auf den Widerstand innerhalb der Linkspartei gegen

Wagenknechts Haltung in der Migrationspolitik. Wagenknecht habe

allerdings „den entscheidenden Schritt eines Austritts und einer

Parteineugründung noch nicht gemacht“.

Frauke Petry war kurz nach dem Einzug der AfD in den Bundestag im

September 2017 aus der rechtspopulistischen Partei ausgetreten und

sitzt seitdem als Fraktionslose im Parlament. Mit ihrer

neugegründeten blauen Partei will sie bei der Europawahl im Frühjahr

sowie bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen im Herbst

antreten.

In den kommenden Wochen wird das Urteil des Landgerichtes Dresden

im Meineid-Prozess gegen Petry erwartet. „Das wird richtig unangenehm

für den Sächsischen Landtag. Gutachten haben bereits offenbart, wie

katastrophal der Ausschuss gearbeitet hat“, sagte Petry der „NOZ“.

„Ich blicke dem Prozess höchst gelassen entgegen.“

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell