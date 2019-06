NOZ: Pflegebevollmächtigter drängt Arbeitgeber zu Tarifverträgen

Pflegebevollmächtigter drängt Arbeitgeber zu

Tarifverträgen

Westerfellhaus: Lohnuntergrenzen reichen nicht aus – Warnung vor

„Ausbluten der Altenpflege“ – DGB und VDK verlangen

Pflegevollversicherung

Osnabrück. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas

Westerfellhaus, hat die Ergebnisse der „Konzertierten Aktion Pflege“

(KAP) begrüßt. Diese seien „die entscheidende Chance, um das

ramponierte Image der Pflege zu verbessern und Vertrauen

zurückzugewinnen“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ).

Die Arbeitgeber rief Westerfellhaus auf, mit den Gewerkschaften

allgemeinverbindliche Tarifverträge abzuschließen. „Gesetzliche

Lohnuntergrenzen reichen nicht aus, denn es geht ja in Tarifverträgen

nicht um rote Linien nach unten, sondern um Lohngerechtigkeit,

innovative Arbeitszeiten und Freizeitoptionen“, sagte der

Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium. „Die Arbeitgeber

müssen den Mut aufbringen, mit den Gewerkschaften regional

differenzierte Regelungen auszuhandeln.“

Dringenden notwendig seien vor allem bessere Löhne für Alten- und

Langzeitpfleger: „Ziel muss sein, gleiche Löhne wie für die

Krankenhauspflege zu zahlen, um ein Ausbluten der Langzeitpflege zu

verhindern“, appellierte Westerfellhaus auch hier an die Arbeitgeber,

„in sich zu gehen und ihre Verantwortung ernst zu nehmen“.

Krankenkassen und Pflegeeinrichtungen warnte der

Pflegebevollmächtigte davor, die vereinbarten Maßnahmen „auszusitzen

oder zu blockieren“. Beide Seiten müssten nun „für stabile

Dienstpläne, flexiblere Arbeitszeitmodelle und mehr Ausbildung in der

Pflege sorgen“.

DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach lobte in der „NOZ“, die

KAP-Ergebnisse „zeigen einen Weg auf, wie die trotz zahlreicher

Leistungsverbesserungen immer noch defizitäre Situation sowohl für

die Patienten, als auch für die Pflegekräfte erheblich verbessert

werden kann“. Dazu gehörten eine bessere Bezahlung des Personals,

Vorgaben für den Personalschlüssel und ein Deckel für die

Eigenanteile, die die Pflegebedürftigen selbst tragen müssten.

Notwendig sei nun die Klärung, wie die Pflege bezahlbar bleibe:

„Langfristig müssen wir aus Sicht der Gewerkschaften in Richtung

einer Pflegevollversicherung kommen“, erklärte Buntenbach. Auch

VDK-Präsidentin Verena Bentele forderte in der „NOZ“: „Die geplanten

Maßnahmen dürfen den Geldbeutel der Pflegebedürftigen nicht noch mehr

belasten.“ Bereits heute seien viele Pflegebedürftige in Pflegeheimen

von Sozialhilfe abhängig, weil sie die Pflegekosten nicht aufbringen

könnten. „Die heutigen Ergebnisse verhindern nicht, dass Pflege viele

Menschen arm macht. Daher fordert der Sozialverband VdK die

Einführung einer Pflegevollversicherung. Dieser große Schritt im

System Pflege ist notwendig damit die Kosten für die

Pflegebedürftigen nicht weiter steigen.“

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell