phoenix plus: Kasachstan vor der Wahl – Mittwoch, 5. Juni 2019, 12.30 Uhr

Nursultan Nasarbajew ist im März, nach 30-jähriger

Präsidentschaft Kasachstans zurückgetreten. Daher stehen in dem

zentralasiatischen Flächenstaat am Sonntag, 9. Juni

Präsidentschaftswahlen an. Raumfahrtexperten kennen die kasachische

Steppe von den Bildern der Starts der Sojus-Trägerraketen vom

kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur und den Landungen der

Sojus-Kapseln in der weiten Steppe.

An einen echten Machtwechsel glaubt niemand, da der ehemalige

Langzeit-Präsident Nasarbajew „Führer der Nation“, Parteichef und

Vorsitzender des Sicherheitsrates bleibt. Vor allem junge Leute sind

enttäuscht, da der 78 Jährige damit zu jeder Zeit die Politik

beeinflussen kann und mit seiner Familie lebenslange Immunität

genießt. Wirtschaftlich steht das Land, das von seinen Öl-und

Gasvorkommen lebt, recht gut da, wenngleich die ländlichen Gebiete

oft arm sind. Sorge macht vielen auch die neue

Seidenstraßen-Initiative der chinesischen Regierung: Züge sollen

direkt durch Almaty rollen.

Das phoenix plus „Kasachstan vor der Wahl“ beschäftigt sich mit

den aktuellen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen des

Landes. ARD-Korrespondent Demian von Osten berichtet hier exklusiv

ist für phoenix.

