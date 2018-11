NOZ: Polizei benennt 20 gefährliche Orte in Norddeutschland

Polizei benennt 20 gefährliche Orte in

Norddeutschland

Polizeigesetz räumt Beamten an Kriminalitätsschwerpunkten

Sonderrechte ein

Osnabrück. Die Polizei in Norddeutschland hat länderübergreifend

derzeit 20 sogenannte gefährliche Orte benannt. Das berichtet die

„Neue Osnabrücker Zeitung“ unter Berufung auf Angaben der Behörden.

Mit acht derartigen Gebieten verzeichnet Schleswig-Holstein die

meisten. In Hamburg, Bremen und Niedersachsen sind es derzeit jeweils

vier, in Mecklenburg-Vorpommern kein einziger.

In den Gebieten räumt das jeweilige Polizeigesetz der Länder den

Beamten Sonderrechte ein. Diese gelten mal länger, mal nur temporär.

So dürfen Polizisten dort beispielsweise Passanten ohne konkreten

Verdacht kontrollieren. In Hamburg gelten laut Polizei Teile von St.

Pauli und der Reeperbahn als gefährlicher Ort. Im Umfeld der

Reeperbahn käme es zu so vielen Gewaltstraftaten und

Körperverletzungen, dass das Sicherheitsempfinden von Bewohnern und

Besuchern des Vergnügungsviertels beeinträchtigt werden könnte,

teilte ein Sprecher der „NOZ“ mit. In Bremen gilt dies für das Gebiet

rund um den Hauptbahnhof.

Hamburg und Bremen legten die Liste auf Anfrage der Zeitung offen.

In Schleswig-Holstein wird die Ausweisung entsprechender Gebiete

regelmäßig kommuniziert. Innenministerium und Polizeibehörden in

Niedersachsen wollten die gefährlichen Orte indes nicht näher

benennen. Die Polizeidirektion Braunschweig (zwei gefährliche Orte)

begründete dies mit Polizeitaktik. Uwe Lietzau aus dem

Innenministerium in Hannover betonte dennoch: „Wir haben keine

No-Go-Areas in Niedersachsen. Die Bürger können sich sicher fühlen.“

FDP-Innenpolitiker Jan-Christoph Oetjen forderte die Offenlegung. Die

Bürger müssten erfahren, wo sich diese Orte befänden, so der

niedersächsische Landtagsabgeordnete.

