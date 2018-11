Mitteldeutsche Zeitung: Abitur Sachsen-Anhalt kehrt zu Grund- und Leistungskursen zurück

Der Unterricht für Oberstufenschüler wird in

Sachsen-Anhalt vom kommenden Jahr an wieder in getrennten Kursen auf

zwei verschiedenen Leistungsniveaus angeboten. Das berichtet die in

Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe).

Künftige Abiturienten können aus sechs Kernfächern zwei Leistungs-

und vier Grundkurse zusammenstellen. Leistungskurse werden

wöchentlich fünf Stunden unterrichtet, Grundkurse drei. Damit kehrt

Sachsen-Anhalt nach 17 Jahren zum klassischen Oberstufenmodell

zurück.

An diesem Dienstag informiert Bildungsminister Marco Tullner (CDU)

das Kabinett über seine Pläne. „Wir haben uns ganz bewusst für ein

Modell entschieden, das bereits einige andere Bundesländer gewählt

haben und das darüber hinaus in der Öffentlichkeit eine hohe

Akzeptanz genießen wird“, sagte der Minister der MZ. Schüler- und

Elternverbände kritisieren das bisherige System seit langem als

Überforderung.

