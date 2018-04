NOZ: Polizeieinsätze bei Fußballspielen: Nordländer melden Millionensummen

Polizeieinsätze bei Fußballspielen: Länder

melden Millionensummen

Einsatzstunden der Beamte in Niedersachsen, Bremen und Hamburg

hochgerechnet

Osnabrück. Für Polizeieinsätze bei Fußballspielen in

Norddeutschland fallen in jeder Spielzeit hohe Millionenkosten an.

Das ergab eine Umfrage der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag) bei

den Innenbehörden der Bundesländer. So meldete Niedersachsen für die

Saisons 2015/16 und 2016/17 Ausgaben von etwa 16,35 Millionen Euro

bei Spielen in den ersten drei Ligen, dem DFB-Pokal, Länderspielen

oder internationalen Wettbewerben. Dabei setzte das Innenministerium

je nach Dienstgrad der eingesetzten Polizisten Kosten von 56

beziehungsweise 69 Euro pro Stunde an. Bremen meldete insgesamt 4,6

Millionen Euro. Aus Hamburger Sicherheitskreisen hieß es, in der

Hansestadt seien umgerechnet 5,81 Millionen Euro angefallen.

Bremen streitet sich derzeit mit den Fußballverbänden um eine

Kostenerstattung der Polizeieinsätze. Dabei geht es allerdings nur um

die Mehrkosten bei sogenannten Risikospielen. Hier werden mehr

Polizisten eingesetzt als bei sonstigen Partien.

