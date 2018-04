Bürgerbeteiligung in Blankenburg wird ausgedehnt

Beim Wohnungsbauprojekt „Blankenburger Süden“ in

Berlin-Pankow sollen die Anwohner mehr Zeit zur Diskussion bekommen.

Eine Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

bestätigte eine entsprechende rbb-Recherche.

Der Bürgerbeteiligungsprozess für das in die Schlagzeilen geratene

Pankower Wohnungsbauprojekt soll zeitlich gestreckt werden. So wurde

es dem Vernehmen nach Anwohnerinitiativen bei einer

Forums-Veranstaltung in dieser Woche mitgeteilt – und dies bestätigt

nun die Senatsverwaltung.

Bislang war geplant, dass der Senat noch im Sommer beschließt, in

welcher Form das neue Stadtquartier entstehen soll. Nun soll es im

Laufe des Jahres noch weitere Bürgerwerkstätten geben. Damit geht der

Senat auf die Anwohner zu, die seit Anfang März irritiert bis

verärgert sind. Der Senat hatte überraschend verkündet, dass statt

der bis dahin genannten 5- bis 6.000 nun rund 10.000 Wohnungen

geplant seien. Als nächstes soll bei einer Bürgerwerkstatt am 5. Mai

weiter diskutiert werden.

