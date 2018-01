NOZ: Sicherheitslücke in Computerchips alarmiert Verbraucherschützer

Sicherheitslücke in Computerchips alarmiert

Verbraucherschützer

Bundesverband fordert Beweiserleichterungen im

Haftungsrecht-„Hersteller investieren nicht genug in Sicherheit“

Osnabrück. Die Sicherheitslücke in Computerchips von Milliarden

Geräten alarmiert die Verbraucherschützer. In einem Gespräch mit der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag) warf der Sprecher des

Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) Otmar Lell den Herstellern

vor, präventiv nicht ausreichend in die Sicherheit ihrer Produkte zu

investieren. Den Gesetzgeber forderte der Experte auf,

Beweiserleichterungen im Haftungsrecht einzuführen, damit Verbraucher

nicht auf Schäden sitzen blieben.

„Wenn ein Problem offenkundig wird, versuchen die Hersteller

Schadensminimierung mit dem geringstmöglichen Aufwand – und

möglicherweise zulasten der Verbraucher“, kritisierte Lell. Insofern

zeige sich in der aktuellen Affäre um anfällige Mikrochips auch eine

auffällige Parallele zum Dieselskandal: „Auch dort sollten

Softwareupdates das Problem lösen, mit weiterhin unklaren

Auswirkungen für die Konsumenten“, so der Verbraucherschützer.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell