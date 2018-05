NOZ: SPD-Gesundheitsexperte: Mindestpreise beim Alkohol helfen nicht

SPD-Gesundheitsexperte: Mindestpreise beim

Alkohol helfen nicht

Lauterbach fordert stattdessen bessere Aufklärung und einen Stopp

für „Lockangebote“ an Supermarktkassen

Osnabrück. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält einen

Mindestpreis für Alkohol, wie er in Schottland zur Bekämpfung von

Suchterkrankungen eingeführt wurde, in Deutschland “ nicht für

hilfreich“. „Wie Studien ergeben, führen höhere Steuern auf Alkohol

nicht zur Senkung des Konsums“, sagte Lauterbach der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Anders als bei der auf Kinder

abzielenden Kampagne gegen Alkopops, die zumeist vom Taschengeld

bezahlt würden, wirkten Preissteigerungen bei Alkohol nach

derzeitigen Erhebungen nicht abschreckend. Die vor 14 Jahren

eingeführte Steuer auf sogenannte Alkopops sei deshalb kein Vorbild.

Zur Reduzierung des Alkoholkonsums schlug Lauterbach vor, die

Platzierung von „Lockangeboten“ in kleinen Flaschen direkt an den

Supermarktkassen nicht länger zu dulden. Außerdem müsse Alkoholismus

„enttabuisiert“ werden. Schon bei ersten Anzeichen sollte es

niedrigschwellige Hilfsangebote geben. Auch die Aufklärung über die

gesundheitlichen Risiken nannte Lauterbach stark verbesserungswürdig.

