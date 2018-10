NOZ: Städte-und Gemeindebund: Einwanderungsgesetz löst Fachkräftemangel nicht

Städte-und Gemeindebund: Einwanderungsgesetz

löst Fachkräftemangel nicht

Landsberg: „Allenfalls Abmilderung“ – Hauptgeschäftsführer sieht

„ungehobenes Potenzial“ in Deutschland

Osnabrück. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat vor

übersteigerten Erwartungen an das neue Einwanderungsgesetz gewarnt.

„Den Fachkräftemangel in Deutschland wird das neue Gesetz nicht

beheben, sondern allenfalls abmildern können“, sagte

Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

„Selbst eine Verdopplung der Anzahl von Erwerbstätigen aus

Drittstaaten könnte unseren Fachkräftebedarf nicht annähernd

befriedigen“, sagte Landsberg. 2017 hatten 107.642 Zuwanderer aus

Drittstaaten, also aus dem nichteuropäischen Wirtschaftsraum, eine

Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Deutschland erhalten. Landsberg

nannte es aber richtig, die schon bestehenden und bewährten

Zuwanderungs-Regelungen zu entbürokratisieren und die Verfahren zu

vereinfachen.

Dringend warnte der Städte-und Gemeindebund allerdings vor einem

generellen „Spurwechsel“ für Migranten. Am Grundsatz der Trennung von

Asyl und Erwerbsmigration müsse festgehalten werden. Andernfalls

könnte ein „Pull-Faktor für Flüchtlinge und Schlepper“ geschaffen

werden. Kritisch sieht der Gemeindebund auch den Plan der Koalition,

künftig Drittstaatenangehörigen die Möglichkeit eines befristeten

Aufenthalts zur Arbeitsplatzsuche einzuräumen. Dies sollte ebenso wie

das Erlernen der deutschen Sprache aus dem Ausland her erfolgen. „Es

darf zu keiner Einwanderung in die Sozialsysteme kommen“, warnte

Landsberg. Die Einigung von Union und SPD, abgelehnten Asylbewerbern,

die integriert sind und arbeiten, einen dauerhaften Aufenthalt zu

gewähren, lobte der Hauptgeschäftsführer als „praktikablen

Kompromiss“.

Er sprach sich außerdem dafür aus , die Gewinnung von Fachkräften

in Deutschland massiv auszubauen. Deutschland habe ein „ungehobenes

Potenzial“ an zukünftigen Fachkräften. Über 230.000 Personen unter 25

Jahren seien erwerbslos gemeldet. „Wir müssen uns darauf

konzentrieren, diese Personen zu qualifizieren. Das schafft eine

Lebensperspektive und nützt dem deutschen Arbeitsmarkt“, sagte

Landsberg. Ferner forderte er, die stärkere Berufstätigkeit von

Frauen, Älteren und Flüchtlingen zu ermöglichen. Auch dort, wo in der

EU eine hohe Jugendarbeitslosigkeit herrsche, gebe es „noch viel

Potenzial“.

