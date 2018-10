NOZ: Steuerzahlerbund zu Verkleinerung des Bundestags: „Reform sofort anpacken“

Osnabrück. Der Bund der Steuerzahler drängt auf die Verkleinerung

des Bundestags und kritisiert Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble

(CDU), der dies frühestens 2025 für umsetzbar hält. „Die dafür nötige

Wahlrechtsreform muss angepackt werden – und zwar jetzt“, sagte

Präsident Reiner Holznagel der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Nach

seinen Worten ist es „extrem ärgerlich“, dass sich die Fraktionen in

dieser Frage nicht verständigen könnten. Holznagel nannte es

„fahrlässig und inakzeptabel“, wenn alles so bliebe, wie es ist. Er

rief die Fraktionen dazu auf, eine Reform zwingend noch in dieser

Wahlperiode anzustoßen. Sie dürften die Komplexität eines solchen

Projekts „nicht ständig als Feigenblatt missbrauchen“, um am Ende gar

nichts in die Wege zu leiten. „Aufgrund der sich ändernden

Parteienlandschaft besteht die große Gefahr, dass wir auf einen

Mega-Bundestag mit 900 oder sogar 1000 Abgeordneten zusteuern“,

warnte der Präsident des Steuerzahlerbunds. Eine effiziente

Organisation der parlamentarischen Arbeit wäre dann unmöglich. „Die

parlamentarische Demokratie würde großen Schaden nehmen und der

Bundestag einen Kollaps erleben“, erklärte Holznagel.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatte zuvor erklärt,

dass wegen auseinanderstrebender Interessen erst 2025 ein kleinerer

Bundestag gewählt werden könnte. Die dafür erforderliche Reform komme

einer „Quadratur des Kreises nahe“.

