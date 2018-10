An die Kultusministerkonferenz: Recht der Eltern auf einen Ganztagsschulplatz zeitnah umsetzen

Mit dieser Forderung reagiert der Verband auf die

aktuellen Ergebnisse der Kultusministerkonferenz. Die Kultusminister

möchten im Rahmen einer Bund-Länder AG den Ausbau ganztägiger

Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter

diskutieren. Aus der Sicht des Ganztagsschulverbandes ist das zu kurz

gegriffen, denn viele Eltern haben jetzt schon mit großen

Betreuungsproblemen zu kämpfen. Das Recht auf einen

Ganztagsschulplatz soll hingegen zeitnah umgesetzt werden.

„Die statistisch erwiesene Betreuungslücke von mehr als 330.000

Plätzen in 7 Jahren schließen zu wollen spricht nicht für großen

Ehrgeiz, aber immerhin will man die Betreuungslücke schließen. Viel

bedeutender ist jedoch, was ignoriert wird, nämlich dass es nur für

ca. 12% der Schülerinnen und Schüler einen Platz an einer voll

ausgebauten Ganztagsschule gibt, während 60% der Eltern sich einen

solchen Platz für ihr Kind wünschen“, wie Rolf Richter, der 1.

Vorsitzende des Ganztagsschulverbandes, verdeutlicht.

Bildungsfortschritte durch eine bessere Bildung mit dem Ausbau

rhythmisierter Ganztagsschulen in gebundener Konzeption und einem

„Plus“ an Bildung rücken für den Ganztagsschulverband so in eine

weite Ferne.

Ergebnisse aus der Forschung

Das Deutsche Institut für internationale pädagogische Forschung

verdeutlichte bei der Vorstellung des Bundesbildungsberichtes 2018 im

Hinblick auf das schlechte Abschneiden der deutschen Schülerinnen und

Schüler bei internationalen Bildungsvergleichstests und die

andauernde soziale Auslese hierzulande: „Ein Ganztag kann ja nur dann

kompensatorisch auf unerwünschte Zusammenhänge wirken, wenn er mit

Förderangeboten verbunden wird.“

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey betonte zwar: „Wenn

aus dem Kita-Kind ein Erstklässler wird, dann bekommen viele Eltern

ein Betreuungsproblem: Dann nämlich, wenn das Kind schon mittags vor

der Tür steht, weil die Grundschule nach dem Unterricht keine

Nachmittagsbetreuung anbietet. … Die fehlenden Plätze erschweren

vielen Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Deshalb muss

der Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung der nächste Schritt

sein, um eine gute Betreuung von Kindern sicherzustellen. Das hilft

den Eltern, verbessert aber zugleich auch die Bildungs- und

Teilhabechancen der Kinder.“ Wie die Bildungs- und Teilhabechancen

durch die erweiterte und freiwillige Betreuung in der Grundschule

verbessert werden sollen, bleibt das Geheimnis der

Familienministerin.

Auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek berücksichtigt nur

einen Teil der Forschungsergebnisse, wenn sie betont, dass durch den

Ganztagsausbau, Schülerinnen und Schüler besser gefördert und ihnen

mehr Chancen eröffnet werden. Denn die Forschung habe gezeigt, so die

Bildungsministerin weiter, dass gute Ganztagsangebote einen Bildungs-

und Qualitätsanspruch erfüllen müssten. Sie ignoriert wesentliche

Teile der bundesweiten Studie zur Entwicklung der Ganztagsschule, die

eindeutig feststellten, dass der Besuch einzelner Förderangebote

keinen messbaren Effekt auf fachliche Leistungen hat und nur eine

dauerhafte Nutzung von Ganztagsangeboten in rhythmisierten,

gebundenen Systemen die Noten verbessert.

„Wir vom Ganztagsschulverband sind der Meinung, dass die Politik

aus den letzten 15 Jahren Ganztagsschulentwicklung weder etwas

gelernt hat noch die Ergebnisse der regierungsseitig in Auftrag

gegebenen Studien in politisches Handeln umsetzt“, so Richter. Er

empfiehlt die Lektüre der Bertelsmann-Studie „Gute Ganztagsschule für

alle“ und die Studie der vier Stiftungen Bertelsmann, Vodafone, Bosch

und Mercator „Mehr Schule wagen“ zu den deutschen

Schulpreisträgerschulen.

Der Ganztagsschulverband mit Sitz im hessischen Hofheim, der seit

1955 die Interessen von mittlerweile 16.500 ganztägig arbeitender

Schulen in Deutschland vertritt, appelliert an die Politik, dass ein

Bildungsfortschritt nur mit guten Ganztagsschulen sowohl finanzierbar

als auch erreichbar ist. Dafür müsse aus dem Kooperationsverbot ein

Kooperationsgebot werden, damit einerseits durch zusätzliche und

verbindliche Bildungsangebote in pädagogischer Verantwortung alle

Schüler gefördert werden und andererseits die immensen regionalen

Benachteiligungen im Bundesgebiet ausgeglichen werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.ganztagsschulverband.de/

Pressekontakt:

Rolf Richter

1. Vorsitzender Ganztagsschulverband

Am Kindergarten 2

65520 Bad Camberg

E-Mail: richter@ganztagsschulverband.de

Mobil: 015228981426

Original-Content von: Ganztagsschulverband e.V., übermittelt durch news aktuell