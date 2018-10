NOZ: Umweltstiftung: Einsatz von Antibiotika in Tierhaltung reduzieren

Umweltstiftung: Einsatz von Antibiotika in

Tierhaltung reduzieren

Generalsekretär Bonde fordert Umdenken bei Tierarzneien –

„Umweltwirkungen in den Blick nehmen“

Osnabrück. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat sich für

ein Umdenken beim Arzneimitteleinsatz in der Tierhaltung

ausgesprochen. Generalsekretär Alexander Bonde sagte der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Samstag) mit Blick auf Antibiotika in Ställen:

„Eine weitere Reduktion ist notwendig und möglich.“ Bonde verwies

aber auch darauf, dass die Umwelteffekte weiterer Tierarzneien in den

Blick genommen werden müssten. „Umweltwirkungen sind nicht nur bei

der Anwendung von Antibiotika, sondern auch durch viele andere

Wirkstoffgruppen zu verzeichnen.“ Dies werde bislang aber kaum

thematisiert. Das Bewusstsein der Nebenwirkungen müsse bei Tierärzten

und Landwirten geschärft werden, so Bonde.

Er rief dazu auf, über die Art der Verabreichung der Wirkstoffe

nachzudenken: „Es bestehen berechtigte Zweifel, dass die derzeitige

Verabreichung von Tierarzneimitteln über Futtermittel und

Tränkewasser eine sichere Medikation gewährleistet.“ Auch bei der

Anwendungshäufigkeit und der Entsorgung der Restmengen herrsche

Weiterbildungsbedarf.

Nach Zahlen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und

Lebensmittelsicherheit geht die abgegebene Antibiotika-Menge an

Tierärzte seit Jahren kontinuierlich zurück. Die amtliche Statistik

weist seit 2011 einen Rückgang von 57 Prozent auf zuletzt 733 Tonnen

im Jahr 2017 auf. Der übermäßige Einsatz von Antibiotika in Human-

und Tiermedizin wird kritisch gesehen, da Erreger Resistenzen

ausbilden können. Einem solchen Supervirus stünde die Menschheit

weitgehend schutzlos gegenüber.

Die DBU veranstaltet am 16. Oktober ein Forum zur Umweltbelastung

durch Tierarzneimittel. Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und

Politik diskutieren zum Thema „Sanfte Medizin für gesunde Tiere“.

