NOZ: Weidel: Hessen-Wahl nächster Schritt zum Scheitern der Regierung im Bund

Fraktionschefin gibt neues Ziel für AfD aus: In nicht allzu ferner

Zukunft aktiv Deutschland gestalten

Osnabrück. AfD-Bundestags-Fraktionschefin Alice Weidel rechnet bei

der hessischen Landtagswahl mit einem „sehr guten, zweistelligen

Ergebnis“ für ihre Partei. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte

Weidel: „Die sogenannte Große Koalition wird ihre nächste krachende

Niederlage kassieren, womit Neuwahlen auf Bundesebene noch näher

rücken.“ Der Landtag in Hessen ist das letzte Landesparlament, in dem

die AfD noch nicht vertreten ist. Für den Fall eines Einzugs am

Sonntag gab Weidel als nächste Zielmarke in Deutschland aus: „Wir

wollen unsere politische Vorstellung weiter vorantreiben, um dieses

Land in nicht allzu fernen Zukunft aktiv mitgestalten zu können.“

