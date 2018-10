neues deutschland: Gewerkschaft IG Bau wirft Reinigungsdienstleister der Berliner Verkehrsbetriebe Tarifdumping vor

Die Gewerkschaft IG Bau erhebt schwere Vorwürfe

gegen den Reinigungsdienstleister „Gebäude – und

Verkehrsmittelreinigung GmbH & Co. Kg“ (GVR), der im Auftrag der

Berliner Verkehrsbetriebe U-Bahnhöfe entlang der Linie U 8 säubert.

„Die GVR unterläuft seit Jahren systematisch den für alle

Reinigungsfirmen geltenden Tarifvertrag“, sagte der zuständige

Gewerkschaftssekretär Jens Korsten der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung „neues deutschland“ (Freitagsausgabe). Das Berliner

Unternehmen halte seinen Beschäftigten seit Jahren die

vorgeschriebenen Sonntags- und Nachtzuschläge vor, so Korsten.

Urlaubstage würden mit fadenscheinigen Begründungen gekürzt und das

Krankengeld konsequent einbehalten.

Anwälte der Gewerkschaft hatten Lohnabrechnungen, Einsatzpläne,

Arbeitsverträge und andere Dokumente überprüft. „Bei acht Kollegen

konnten wir Lohnforderungen für die letzten zwei Monate gültig

machen“, erklärt Korsten.

Die Berliner Verkehrsbetriebe prüfen die Vorwürfe gegen das

Unternehmen. „Wer gegen das Recht verstößt, ist kein Geschäftspartner

für die BVG“, sagte BVG-Pressesprecherin Petra Reetz. Sollten sich

die Anschuldigungen gegen die GVR bewahrheiten, werde man den Vertrag

schnellstmöglich kündigen.

