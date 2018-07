NOZ: Weiterbildung von Imamen in Niedersachsen nach acht Jahren vor dem Aus

Weiterbildung von Imamen in Niedersachsen nach

acht Jahren vor dem Aus

Uni schlägt Alarm – Grüne: Landesregierung muss endlich aktiv

werden

Osnabrück. Die universitäre Weiterbildung von Imamen in

Niederachsen steht vor dem Aus. Wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“

(Montag) berichtet, stellt sich das Institut für Islamische Theologie

der Universität Osnabrück auf dieses Szenario ein, nachdem der

Studiengang vor acht Jahren mit großen politischen Hoffnungen auf den

Weg gebracht worden war.

Der zuständige Projektkoordinator der Universität, Roman

Singendonk, sagte der NOZ: „Wir schlagen jetzt Alarm. Alleine

schaffen wir es nicht.“ Die Weiterbildung von Imamen laufe nach acht

Jahren zum Oktober dieses Jahres aus, kündigt er an. Es habe sich

immer nur um eine Behelfskonstruktion gehandelt. Am Ende müssten

Imame in Deutschland ausgebildet werden.

Das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK)

hielt sich in Sachen Ausbildung bedeckt. Auf Anfrage der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ teilte eine Sprecherin mit: „Das MWK ist für

Gespräche jederzeit offen.“ Ausgangspunkt und Grundlage für Gespräche

müssten jedoch Überlegungen und Vorstellungen der Islamischen

Verbände sein.

Die Grünen kritisieren die Zurückhaltung in Sachen Imamausbildung

als ernüchternd. „Es ist die Landesregierung, die hier nun endlich

aktiv werden muss, um auch den aus dem Ausland finanzierten Imamen

der Ditib sowohl eine Alternative zur Ausbildung und dann später auch

zur Finanzierung zu erarbeiten“, sagte Eva Viehoff,

religionspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion. „Davon

will die Landesregierung offensichtlich nichts mehr wissen und

stiehlt sich aus der Verantwortung. Dabei ist das eine der

drängendsten religionspolitischen Fragen für den niedersächsischen

Islam“, sagte Viehoff. Die Grünen forderten Gespräche der

Landesregierung mit den islamischen Dachverbänden und der Universität

über Ausbildungskonzepte. Es brauche Geistliche, die Land und Leute

kennen.

Die Islamverbände Ditib und Schura zeigen sich grundsätzlich

offen, stellten aber Bedingungen: „Wir stehen einer Imamausbildung in

Deutschland nicht skeptisch gegenüber, nur müssen hier richtige

Schritte eingeleitet werden“, sagte Ditib-Landesgeschäftsführerin

Emine Oguz der NOZ. „Die islamischen Religionsgemeinschaften müssen

als Träger dieses Vorhabens federführend mitwirken, weil sonst das

Vertrauen der Community nicht gewährleistet ist.“ Allerdings müssten

die politischen Akteure den Religionsgemeinschaften auch

verfassungsrechtliche Zuständigkeit zusprechen.

An der Universität Osnabrück wurden in den vergangenen acht Jahren

rund 150 Imame weitergebildet.

