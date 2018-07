Rheinische Post: TK-Chefin von NRW: PKV-Aus nur Frage der Zeit

Die Leiterin der NRW-Landesvertretung der

Techniker Krankenkasse und frühere nordrhein-westfälische

Gesundheitsministerin, Barbara Steffens, geht davon aus, dass sich

das System der privaten Krankenversicherung (PKV) überlebt hat. „Das

Ende der PKV ist doch nur eine Frage der Zeit: Die Beiträge wachsen

in den Himmel“, sagte sie der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Montag). Manche Senioren müssten mehr als die Hälfte ihrer Rente

dafür aufbringen. Als Ministerin habe sie hierzu erschütternde

Briefe bekommen. „Allerdings geht es auch nicht, dass man als junger

Mensch mit der PKV spart und im Alter, wenn es teuer wird, in die GKV

wechselt. Das wäre unsolidarisch“, sagte Steffens. Auf den Einwand,

die PKV sei mit ihrem Kapitalstock eine wichtige zweite Säule,

entgegnete die TK-Vertreterin: „Wegen der Minizinsen gelingt es den

Anbietern immer weniger, Altersrückstellungen aufzubauen. Nun ist es

Aufgabe des Staates, das Zusammengehen von PKV und GKV in

ordentlichen Bahnen zu lenken, damit nicht am Ende die

Solidargemeinschaft draufzahlt.“

