NRW-SPD zweifelt an Führungsfähigkeit des Grünen-Chefs Habeck

Der NRW-Landesvorsitzende der SPD, Sebastian Hartmann, hat große Zweifel an der Politik- und Führungsfähigkeit des Grünen-Chefs Robert Habeck. “Mit Bildern von der Pferdekoppel, wie Robert Habeck sie produziert, wird man die Republik in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg nicht führen können”, sagte Hartmann der in Bielefeld erscheinenden “Neuen Westfälischen” (Montagausgabe). “Applaus von den Balkonen reicht da nicht. CDU und Grüne bleiben im Ungefähren.” Die SPD werde dagegen in neuer Einigkeit “um die solidarische Mitte der Gesellschaft und um eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen dieser Mitte” kämpfen, so Hartmann.

