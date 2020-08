Vize-Ministerpräsident Althusmann (CDU) fordert: Nach Rückkehr aus Risikogebiet Corona-Test selbst zahlen

Kostenfreier Test binnen drei Tagen nach Rückkehr werde “voraussichtlich nur vorübergehende Regelung sein”

Hannover. Niedersachsens Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann schaltet sich mit einer klaren Botschaft in die Debatte um die Kostenübernahmen für verpflichtende Corona-Tests nach der Rückkehr aus Risikogebieten ein. “Bei weiterhin hohem Infektionsrisiko weltweit sollten wir ernsthaft darüber sprechen, ob nicht diejenigen, die sich bewusst und ohne zwingenden Grund der Gefahr aussetzen und in ein ausgewiesenes Risikogebiet reisen, im Anschluss ihren Corona-Test selber bezahlen”, forderte der CDU-Politiker im Interview mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ). Individuelle Freiheit und Verantwortungsbewusstsein müssten sich die Waage halten. “Ich rate derzeit ganz klar von nicht zwingend notwendigen Reisen in Risikogebiete ab”, sagt Althusmann. Die jetzt geltende Maßgabe – kostenfreier Test binnen drei Tagen nach Rückkehr – werde voraussichtlich nur eine vorübergehende Regelung sein, so der Minister.

