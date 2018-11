NRZ: Eine Erinnerung an den Krieg in Europa – ein Kommentar von JAN JESSEN

Der Krieg in Europa schien fast vergessen. Der

Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch, der Eintrittspforte zum

Asowschen Meer, setzt den schwelenden Konflikt im Donbass und die

anhaltenden Versuche der russischen Einflussnahme im Nachbarland

erneut auf die außenpolitische Agenda. Glücklicherweise reagieren die

Bundesregierung und ihre westlichen Partner bislang vergleichsweise

moderat auf die Auseinandersetzung der russischen und ukrainischen

Schiffe; eine einseitige Parteinahme oder gar, wie von Kiew

gewünscht, ein militärisches Eingreifen wären so gefährlich wie

verfrüht. Russland versucht über die Kontrolle über das kleine

Asowsche Meer Zugriff auf die Südostukraine zu bekommen. Wie der

unerklärte Krieg im Donbass dient das der Destabilisierung der

Ukraine, die sich nach der Maidan-Revolution auf Gedeih und Verderben

dem Westen verschrieben hat. Eine Eskalation des Konfliktes, die ein

Einschreiten des Westens zwingend notwendig macht, ist aber nicht im

Interesse Moskaus. Dagegen spielt der Zwischenfall dem ukrainischen

Präsidenten Petro Poroschenko in die Karten. Weder die Annexion der

Krim noch der Konflikt im Osten des Landes hat ihn bewogen, das

Kriegsrecht zu verhängen. Jetzt, vier Monate vor den Wahlen, hat er

genau dies getan. Die Bürger in der Ukraine haben die Nase voll von

den gebrochenen Versprechen der Maidan-Revolution. Noch immer

herrschen Oligarchen, die Korruption zerfrisst das Land. Verliert

Poroschenko die Wahl, muss auch er sich vielleicht

Korruptionsvorwürfen stellen. Der Kertsch-Zwischenfall könnte also

durchaus eine gezielte Provokation gewesen sein, um die Wahlen zu

seinen Gunsten zu beeinflussen.

Pressekontakt:

Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

Redaktion

Telefon: 0201/8042616

Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell