NRZ: Warum der CSU ein Debakel droht – ein Kommentar von JAN JESSEN

Es spricht viel dafür, dass der Wahlsonntag in

Bayern ein Debakel für die CSU wird. Auf schlappe 34 Prozent wird sie

derzeit in Umfragen taxiert. Behalten die Demoskopen Recht, wäre das

ein beispielloser Absturz. Zur Erinnerung: Bei der Landtagswahl vor

fünf Jahren holten die Christsozialen 47,7 Prozent. Für das drohende

Misstrauensvotum der bayerischen Wählerinnen und Wähler gibt es viele

Gründe. Die meisten haben nichts mit Erfolg oder Misserfolg der

Landespolitik zu tun, sind aber gleichwohl hausgemacht: zu nennen

sind etwa die peinliche Aneignung rechtsradikaler Sprachverwahrlosung

durch die CSU-Granden oder die Ränkespiele des Parteichefs in Berlin.

Dazu kommt die Konkurrenz von AfD und Grünen, zwei Parteien, die

anders als etwa die kläglich dastehende SPD über ein klares Profil

verfügen, das derzeitige gesellschaftliche Befindlichkeiten bedient.

Der genaueren Ausleuchtung bedarf noch ein weiteres Element – die

Eigendynamik, die Umfragewerte und in der Folge Wahlergebnisse heute

häufig entwickeln. In Zeiten, in denen soziale Netzwerke für viele

Menschen Anlaufstellen zur politischen Standortbestimmung geworden

sind, löst sich die Sympathie für Parteien schnell von ihrem

realpolitischen Handeln. Wer in den Geruch gerät, ein Verlierer zu

sein, verliert die Gunst von Wählerinnen und Wählern. Diese Erfahrung

musste die SPD in NRW machen. Im März 2017 landete sie in Umfragen

bei 40 Prozent. Danach ging es steil bergab. Nur zwei Monate bekam

sie bei der Landtagswahl 31 Prozent.

