Obdachlosenhilfe Aachen leistet auch über Karneval Nothilfe

Karneval für Obdachlose keine lustige Zeit

Sitzt das Geld von Karnevalisten für Alkohol und Partys auch locker, merken die notleidenden Obdachlosen davon wenig.

Das Interesse der Öffentlichkeit für die Ärmsten der Armen ist meist nach Weihnachten vorbei.

Große Institutionen werben gerne zur Weihnachtszeit mit den Bildern „zerlumpter Berber“ und bitten um Spenden für die Wohnungs- und Obdachlosen. Mancher Politiker zeigt sich dann auch kurz an Sammelorten der Obdachlosen oder in Obdachlosennotschlafstellen.

Doch von den Hilfen merken die Bedürftigen wenig. Es gibt weder mehr Notschlafstellen, noch ausreichend Möglichkeiten für den Aufenthalt tagsüber. Obdachlose mit Hunde sind besonders schlecht gestellt.

Die Ausgabe von kostenloser Nahrung, Hygieneartikel, Hundefutter und sauberer Kleidung wird meist nur von privaten Vereinen regional betrieben.

Während namhafte Autohäuser, große Galerien und Medienkampagnen für Wurfmaterial, Mariechenkostüme und Wagenbau Spenden in die hunderttausende für Dreigestirne, Prinzenpaare und große Traditonsvereine geben, fehlt für die Obdachlosen jegliche Lobby.

Eine Sponsorenwand macht sich natürlich auch nicht so werbewirksam im Frauenhaus oder in der Notschlafstelle. Armut ist unangenehm, dass passt nicht zum Lackschuhkarneval, dem sich gerne das Who-is-Who der Unternehmer in Ornat besetzten Kostümen anschließt und sich gegenseitig erfundene Orden umhängt von Titeln die es in der realen Welt nicht gibt!

Bei Bands und Büttenrednern , die einem Sponsor mal gerne 4.000 Euro wert sind, interessiert niemanden die mehrfache Mutter, die durch Krankheit und Langzeitarbeitslosigkeit Wohnung und ihre Kinder verloren hat. Oder der Vater, der durch eine inszenierte Insolvenz des Handwerkbetriebes erst den Job, dann das Eigenheim und dann seine Frau verlor. Oder der ehemalige Bergbau-Techniker, der den Strukturwandel nicht geschafft hat und die gute alte Zeit durch Alkohol im Kopf „auferstehen lässt“. Auch nicht die junge Familie, die mit 2 Kindern immer noch auf 2 Zimmer wohnt, weil in der eigenen Stadt Flüchtlinge bevorzugt in städtische Sozialwohnungen untergebracht werden. Die eigene Bevölkerung im Durchschnitt 3 Jahre auf eine menschenwürdige Wohnung wartet.

Obdachlose sind auch nicht gerne am Zugweg gesehen. Sie passen nicht zum Bild der fröhlich feiernden Karnevalisten.

Daher ist es gerade wichtig, wenn der Weihnachtshype der Politiker und Medien für Wohnungs- und Obdachlose abschwächt, die Menschen noch stärker zu unterstützen.

Wenn Sie aktiv mit helfen möchten die Hilfesuchenden auf der Straße zu versorgen schreiben Sie einfach den Vorstand an. info@euregio-aachen-hilft.de

Wer dies nicht kann, aus gesundheitlichen oder Zeitgründen, der kann durch seine Unterstützung dazu beitragen, dass der Verein auch weiterhin raus fahren und helfen kann.

http://www.obdachlosenhilfe-aachen.de/Spenden/

Bank für Sozialwirtschaft

Euregio-Aachen-hilft e.V.

IBAN: DE 62370205000001629101

BIC: BFSWDE33XXX

Steffi Contrael

Obdachlosenhilfe Aachen

Euregio-Aachen-hilft e.V.

www.obdachlosenhilfe-aachen.de

info@euregio-aachen-hilft.de

