„On The Same Page“ – Gemeinsam für die Menschenrechte

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde

und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und

sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.“ (Artikel 1,

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte)

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit: 1948 verkündete die

Generalversammlung der Vereinten Nationen ihre Zukunftsvision für die

Menschheit. Heute, 70 Jahre nach Verabschiedung der Allgemeinen

Erklärung der Menschenrechte, muss um die Einhaltung dieser

Grundwerte unverändert gerungen werden. Unrechtsregime, kriegerische

Auseinandersetzungen und ein erstarkter Populismus nagen am Sockel

der demokratisch-rechtsstaatlichen Wertegemeinschaft.

Gemeinsam mit der Frankfurter Buchmesse, dem Börsenverein des

Deutschen Buchhandels und DER SPIEGEL hat sich ARTE mit Unterstützung

des ZDF zu einem Bündnis zusammengeschlossen und die internationale

Kampagne „On The Same Page“ gestartet, die die Institution der

Menschenrechte in den Fokus rückt und zum Thema macht. „Die

Einhaltung der Menschenrechte zu prüfen und auf Verletzungen

aufmerksam zu machen, ist Teil unserer journalistischen DNA und

unseres Grundauftrags – nicht nur in vermeintlich fernen

Krisengebieten, sondern auch vor unserer Haustür. Die Menschenrechte

gehören auch und gerade in Europa auf die Tagesordnung – jeden Tag

aufs Neue“, sagt der ZDF-Intendant und für ARTE zuständige Direktor

Dr. Thomas Bellut.

Partner des Bündnisses sind die Vereinten Nationen (UN) und

Amnesty International, unterstützt wird es von zahlreichen

Prominenten in der Social-Media-Kampagne „be on the same page“.

Bei der Buchmesse widmet ARTE am Samstag, 13. Oktober 2018, sein

Standprogramm den Menschenrechten (Halle 4.1, Stand D14). Vorgestellt

werden Filme aus dem ARTE-Themenschwerpunkt „70 Jahre Menschenrechte“

im November mit Gästen wie dem ZDF-Anchorman Claus Kleber und

Grimme-Preisträger Marc Wiese. Über den Zustand der Menschenrechte

und die Kampagne „On The Same Page“ diskutieren Anne-Marie Descôtes

(Botschafterin Frankreichs in Deutschland), Juergen Boos (Direktor

Frankfurter Buchmesse), Bettina Müller (Abteilungsleiterin Kampagnen

und Kommunikation bei Amnesty International Deutschland), die

indonesische Autorin Laksmi Pamuntjak und Wolfgang Bergmann

(Geschäftsführer ARTE Deutschland und ARTE-Koordinator des ZDF).

Im November setzt ARTE einen großen Menschenrechtsschwerpunkt im

Programm. Höhepunkt ist die internationale Primetime-Dokumentation

von Angela Andersen und Claus Kleber „Unantastbar – Der Kampf für

Menschenrechte“, die am 27. November um 20.15 Uhr auf ARTE

ausgestrahlt wird (und am 4. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF), gefolgt

von der Dokumentation „Slaves – Auf den Spuren moderner Sklaverei“

von Marc Wiese (21.45 Uhr) und der Dokumentation „Das Kongo-Tribunal“

von Milo Rau (23.15 Uhr). Die Reportageleiste „Re:“ zeigt ab 26.

November eine Themenwoche mit Geschichten von Menschen, die sich in

ganz Europa für Menschenrechte einsetzen (täglich um 19.40 Uhr).

Bereits am 18. November blickt „Metropolis“, das europäische

Kulturmagazin auf ARTE, nach Warschau und fragt Künstlerinnen und

Künstler nach dem Zustand der Menschenrechte in Polen.

