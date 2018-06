Open-Air Konzert mit dem Jugendorchester Stadt Karlsruhe

Am 28. Juni um 18:00 Uhr ist es soweit. Das Städtische Klinikum Karlsruhe und das Jugendorchester Stadt Karlsruhe laden zum Open-Air Konzert in den Innenhof der historischen Gebäude von Haus B und C in der Moltkestraße 90 ein.

Unter der Leitung von Thomas Paha präsentieren die jungen Musikerinnen und Musiker ihr vielseitiges und anspruchsvolles Programm mit Highlights der symphonischen Blasmusik, klassischen Musik und gehobenen Unterhaltungsmusik.

Eingeladen sind Patienten, Besucher, Mitarbeiter und alle Freunde der Musik.

Der Eintritt ist frei. Spenden gehen zugunsten der Kinderklinik. Bei schlechtem Wetter fällt das Konzert aus.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 0721-974-1366 zur Verfügung.