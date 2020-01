Organspende – Sanfter ist besser

Natürlich muss noch mehr geschehen, um die Organspendezahlen

zu erhöhen. Mehr Zwang aber könnte eher noch zu einem Anwachsen der Vorbehalte

führen – die viele Menschen nicht zuletzt durch einige Organspendeskandale in

der Vergangenheit hegen. Beide Anträge fordern richtigerweise ein zentrales

Register für Organspender. Fragt sich nur, welcher Weg für mehr positive

Einträge sorgt: Spahns Radikallösung oder ein Mechanismus, in dem die Menschen

nachdrücklicher als bisher und auch öfter gefragt würden, ob sie Organspender

sein wollen. Gute Aufklärung vorausgesetzt, könnte diese sanftere Medizin am

Ende die wirksamere sein.

