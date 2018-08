Parteien-Ranking: Diesen Fraktionen liegt Deutschlands Gründerszene am Herzen

Die Startup-Messe Startupnight hat analysiert,

welchen Parteien Deutschlands Gründerszene am Herzen liegt

– Im Parlament des Bundestags werden Startups am meisten von der

FDP und den Grünen thematisiert

– Geringes Interesse an der Gründerszene hat die AfD

Hamburger Abgeordnete sprechen am häufigsten über

Existenzgründungen

Startups sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und bringen

Innovation und Kreativität in die deutsche Unternehmenslandschaft,

weshalb sie auch in der Politik ein viel diskutiertes Thema sind.

Welche Parteien sich seit der aktuellen Legislaturperiode am

häufigsten zu dem Thema Existenzgründung geäußert haben, hat die

Startupnight (www.startupnight.net), Deutschlands größte

Startup-Messe, analysiert. In der Untersuchung wurden sämtliche

Parlamentsdokumente wie Plenarprotokolle und Anfragen, sowie Social

Media-Beiträge von allen Fraktionen und Abgeordneten auf Bundesebene

berücksichtigt. Das Ergebnis: Die Oppositionsparteien FDP und Grünen

sprechen am häufigsten über Startups.

Gründerpartei FDP im Bundestags-Ranking auf Platz eins

Die FDP, die Partei die dafür bekannt ist, den Gründergeist und

die Startup-Szene in Deutschland fördern zu wollen, engagiert sich

auch im Parlament des Bundestags am stärksten für Jungunternehmen:

Ganze 23 Prozent aller startup-bezogenen Beiträge kamen von den

Freien Demokraten. Gleichauf ist die Partei mit den Grünen, welche

ebenso häufig Existenzgründungen thematisierten. Den zweiten Platz

teilen sich mit jeweils 18 Prozent die Regierungsparteien SPD und

Union. Die Linke debattiert sich auf den dritten Platz (12 Prozent).

Am wenigsten Beachtung wird der Gründerszene von der AfD geschenkt:

Nur 6 Prozent der Beiträge stammen von der Alternative für

Deutschland. Betrachtet man die Aktivitäten der einzelnen

Abgeordneten in den Parlamentsdokumenten, so ist Reinhard Houben von

der FDP mit 14 Beiträgen der Startup-Influencer im Bundestag.

Engagement spiegelt sich auch in sozialen Netzwerken wider

Auf den Social Media-Plattformen gab es während des

Untersuchungszeitraumes auf Bundestagsebene insgesamt 276 Beiträge,

in denen sich mit Startups auseinandergesetzt wurde. Davon wurden 33

Prozent von der Union verfasst – Platz eins für CDU/CSU. Jeder Vierte

stammt von der FDP, 20 Prozent von den Grünen. Dadurch schneiden die

beiden Parteien bei der Social Media-Kommunikation zwar etwas

schlechter ab, stellen aber auch nur jeweils 11 Prozent, bzw. 9

Prozent aller Bundestagsabgeordneten. Die SPD schafft es mit 18

Prozent auf Platz drei, die Linke mit lediglich 4 Prozent auf den

vierten Platz. Das Schlusslicht bildet auch in diesem Ranking die AfD

mit 1 Prozent. Unter den einzelnen Abgeordneten setzt sich mit 22

Posts die Grünen-Politikerin Danyal Bayaz am meisten mit Startups in

sozialen Medien auseinander. Der Bundesvorsitzende der FDP, Christian

Lindner, schafft es mit sechs wörtlichen Nennungen des Begriffs

Startup auf Platz 8.

Auf Landesebene engagiert sich die Union am meisten

Betrachtet man die Redebeiträge und die eingereichten Anfragen auf

Landtagsebene, so führt die Union den politischen Diskurs bezüglich

Startups in sieben Landesparlamenten an. In sechs Bundesländern ist

es die SPD, die am häufigsten über die jungen Unternehmen spricht.

Die Grünen engagieren sich in drei Landtagen am meisten für die

Gründerszene, die AfD in zwei. Je einmal ist die FDP und die Linke

Spitzenreiter, wenn es um das Thema Existenzgründung geht. Insgesamt

wird sich in dem Landesparlament von Hamburg am stärksten mit

Jungunternehmen auseinandergesetzt: 19 Prozent aller Beiträge zu

Startup-Belangen stammen von Hamburger Landespolitikern.

Die gesamte Analyse finden Sie unter: http://ots.de/l8PV52

Über Startupnight

Die Startupnight (www.startupnight.net), eine der größten

Startup-Messen Europas, findet am 7. September 2018 zum sechsten Mal

im Herzen von Berlin statt. Mehr als 5.000 Teilnehmer und über 250

Startups aus der ganzen Welt und den Bereichen Mobilität, Energie,

Kommunikation, Künstliche Intelligenz, Blockchain, Internet of

Things, Virtual Reality, Augmented Reality und Fintech präsentieren

sich dem Publikum, Risikokapitalgebern und Großkonzernen. Auf nur

einer Veranstaltung haben junge Gründer so die Möglichkeit, auf der

Ausstellung und auf der Konferenz Kooperationen anzubahnen,

Investoren auf sich aufmerksam zu machen und mit potentiellen Kunden

ins Gespräch zu kommen.

Die Startupnight ist eine Initiative des Telekom Open Space der

Deutschen Telekom als Ort für Co-Innovationen, Co-Kreationen und

Intrapreneurship. Partner sind unter anderem Volkswagen, E.ON,

Investitionsbank Berlin, Commerzbank, Alibaba, Berlin Partner und

Technology Review.

