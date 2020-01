Parteienforscher: Projet-Regierung in Thüringen ausprobieren

“Neue Formate der Macht bieten Auswege aus der Patt-Republik”

Osnabrück. Angesichts einer fehlenden Regierungsmehrheit nach der Landtagswahl

in Thüringen wird der Ruf immer lauter, neue Formate der Macht auszuprobieren –

einschließlich einer Zusammenarbeit von CDU und Linken. “Den Parteien bleibt gar

nichts anders übrig, als im Falle von Minderheitskabinetten flexibler zu

werden”, sagte der Parteienforscher Jürgen W. Falter (Uni Mainz) der “Neuen

Osnabrücker Zeitung” (NOZ). Der thüringische CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring

hatte sich zuvor offen gezeigt, mit den Linken über eine sogenannte

Projekt-Regierung in Erfurt zu sprechen.

Falter betonte, er sehe in Thüringen keine unüberwindbaren Hürden für die CDU,

denn Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sei ein Pragmatiker und im Grunde

eher ein linker Sozialdemokrat. “Mit ihm punktuell zusammenzuarbeiten sollte für

die CDU nicht allzu schwer sein – speziell dann, wenn es um die Realisierung

konkreter, der CDU am Herzen liegender Projekte geht.”

Falter empfahl: “Man sollte die jetzt diskutierte Projekt-Regierung in Thüringen

gut durchdenken und, falls man zu einer inhaltlichen Einigung kommt, auch

ausprobieren.” Ein Exportmodell werde sie allerdings sicher nicht werden. “Denn

in anderen Bundesländern ist die Linke deutlich linker und sind die

Christdemokraten deutlich konservativer als das für diese Parteien in Thüringen

gilt.”

Ähnlich äußerte sich auch der renommierte Parteienexperte Karl-Rudolf Korte

(Universität Duisburg-Essen). Er sagte auf Anfrage der NOZ: “Neue Formate der

Macht bieten Auswege aus der Patt-Republik. Das können – wie in Österreich –

Koalitionen der gelebten und vereinbarten Differenz ebenso sein wie

Minderheitsregierungen, die ad hoc und punktuell projektbezogen Mehrheiten

erarbeiten.” Das belebe den Parlamentarismus und stärke das Politikmanagement

jedes einzelnen Abgeordneten. Korte betonte zugleich: “Durch AfD kontaminierte

Mehrheiten sind transparent sicher ausschließbar.”

Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte die Landtagswahl Ende Oktober

gewonnen, ihr Bündnis mit SPD und Grünen verlor jedoch seine Mehrheit. Auch die

CDU, die nach starken Verlusten hinter der AfD auf Platz drei landete, hat

mangels Partnern keine Mehrheit. Eine förmliche Koalition mit der Linken hat sie

ebenso wie ein Bündnis mit der AfD ausgeschlossen. Mohring betont nun aber, er

halte den Vorschlag einer Projekt-Regierung von CDU und Linkspartei für

“diskussionswürdig”. Auch Ramelow ist nach Darstellung der Staatskanzlei in

Erfurt grundsätzlich gesprächsbereit. Als Vermittler ist Altbundespräsident

Joachim Gauck im Gespräch.

