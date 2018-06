Pazderski: AfD baut ihre Führungsposition in Sozialen Medien weiter aus

Am Wochenende überschritt die Alternative für

Deutschland (AfD) bei Facebook die Marke von 400.000. Damit liegt die

AfD unter den deutschen Parteien weiterhin unangefochten auf Platz

Eins bei Facebook und hat deutlich mehr Anhänger als CDU (ca.

181.000) und SPD (ca. 187.000) zusammen. Bei Twitter gelang es, die

Zahl der Follower innerhalb nur eines Jahres von rund 56.000 auf

118.000 mehr als zu verdoppeln.

„Die Alternative für Deutschland gibt den Bürgern über ihre

Sozialen Medien die Gelegenheit offen auszusprechen, was sie bewegt“,

sagt der stellvertretende AfD-Bundessprecher Georg Pazderski. „Die

AfD greift die Probleme der Bürger auf und entwickelt daraus ihre

Politik für die Bürger im Hier und Heute. Das erklärt den hohen

Zuspruch in den Sozialen Medien“, so Pazderski. Aktuell liegt die AfD

bei Umfragen zur Sonntagsfrage bei bis zu 16 Prozent (laut INSA vom

4. Juni 2018).

Pressekontakt:

pressestelle@afd.de

Pressestelle Bundesvorstand

Alternative für Deutschland

Schillstraße 9 / 10785 Berlin

Original-Content von: AfD – Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell