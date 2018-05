Pazderski: Messer-Angriffe verbreiten Angst und Schrecken

Mit den jüngsten Messerattacken in Flensburg,

Lüttich und Rotterdam sinkt das Sicherheitsgefühl in unserer Heimat

erneut auf einen Tiefpunkt. Besonders erschreckend ist, dass es sich

bei den mutmaßlichen Tätern durchweg um extremistische Moslems oder

Asylbewerber aus muslimischen Ländern handelt. Hierzu erklärt der

stellvertretende AfD-Bundessprecher Georg Pazderski:

„Den massiven Anstieg von Messerattacken – insbesondere seit

Beginn der illegalen Massenmigration im Jahr 2015 – bestätigen nicht

nur die jüngsten Taten, sondern auch die Kriminalitätsstatistiken in

den deutschen Städten. Inzwischen haben wir uns an derartige

Nachrichten aber beinahe schon gewöhnt. Die Meldungen – vorwiegend in

den lokalen Medien – sind so zahlreich, dass sie kaum einen mehr

aufrütteln.

Dennoch dürfen wir nicht vergessen: Dieser zu großen Teilen

importierte oder durch ein archaisch-muslimisch geprägtes

Gesellschaftsbild vermittelte Terror kann uns alle treffen! Ob im

Zug, im Supermarkt oder in der Fußgängerzone. Wer weiß schon, wann

und wo einer der 11.000 in Deutschland lebenden Salafisten oder einer

der rund 800 islamistischen Gefährder als nächstes zuschlägt?

Die AfD hat hierzu seit zwei Jahren eine ganz klare Position: Null

Toleranz für Straftäter und muslimische Hetzer. Mehr Polizei auf die

Straße. Konsequente Verfolgung und harte Bestrafung. Illegale und

kriminelle Ausländer sofort abschieben. Nationale Grenzen vor

Massenmigration schützen. Nur so kann sich die Sicherheitslage wieder

verbessern.“

Pressekontakt:

pressestelle@afd.de

Pressestelle Bundesvorstand

Alternative für Deutschland

Schillstraße 9 / 10785 Berlin

Original-Content von: AfD – Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell