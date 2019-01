PDK-Ausbildung zentrale Säule der Fachkräftesicherung / Ausbildungsberuf für Personaldienstleistungskaufleute seit zehn Jahren stark nachgefragt

BAP, iGZ | Seit mittlerweile zehn Jahren bieten die

Personaldienstleister mit der Personaldienstleistungskauffrau bzw.

dem Personaldienstleistungskaufmann (PDK) einen eigenen

Ausbildungsberuf an, der von Beginn an auf großes Interesse gestoßen

ist. Seit dem Start im Jahr 2008 haben über 7.000 PDK-Auszubildende

ihre Prüfung erfolgreich abgelegt. Im vergangenen September begannen

erneut mehr als 1.000 angehende PDKler diese Ausbildung.

„Gründe für die positive Resonanz sind neben dem ausgeprägten

Praxisbezug insbesondere die vielfältigen Einstiegs- und

Aufstiegschancen für Personaldienstleistungskaufleute. Abhängig von

der entsprechenden Weiterqualifizierung und Berufserfahrung ist

sowohl bei Personaldienstleistungsfirmen als auch in

Personalabteilungen anderer Unternehmen beinahe jede Position

möglich“, betont Wilhelm Oberste-Beulmann, der für Bildung zuständige

Vizepräsident beim Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister

e.V. (BAP).

„Mit der Schaffung dieses neuen Ausbildungsberufes 2008 reagierte

die Branche auf die gestiegenen Anforderungen des Marktes an interne

und externe Personaldienstleister sowie auf die zunehmende betriebs-

und volkswirtschaftliche Bedeutung von Personaldienstleistungen“,

erläutert Christian Baumann, Bundesvorsitzender des

Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ), die

Intention, die PDK-Ausbildung einzuführen. „In der dreijährigen

Ausbildung eignen sich die PDK-Azubis Kompetenzen im

Konfliktmanagement, in der Personalgewinnung, im Personaleinsatz und

in der Kundenbetreuung, aber auch in Bereichen wie Kostenkalkulation,

Tarif- und Arbeitsrecht an. Sie lernen Zeitarbeit,

Personalvermittlung, Outsourcing ebenso sicher auszuüben und

anzuwenden wie Personalauswahl und -verwaltung“, zeichnet Baumann den

anspruchsvollen Ausbildungsweg nach.

Der Erfolg der PDK-Ausbildung ist dabei umso wichtiger, da der

fortschreitende Trend des Fachkräfte- und Arbeitnehmermangels den

deutschen Arbeitsmarkt mehr als je zuvor herausfordert. Schon heute

können in bestimmten Regionen und Branchen offene Stellen nicht mit

geeigneten Arbeitskräften besetzt werden. Daher müssen die

Arbeitgeber aktiver denn je um Kandidaten werben und stehen in einem

harten Wettbewerb um die besten Köpfe. Für viele Unternehmen

entwickelt sich die eigene Ausbildung deswegen zur zentralen Säule

bei der Fachkräftesicherung.

Die PDK-Ausbildung hat sich nicht nur fest etabliert, sondern

befindet sich auch seit Jahren konstant unter den Top 100 der am

stärksten gefragten Ausbildungsberufe in Deutschland. 2018

entschieden sich erneut mehr Azubis für den PDK als beispielsweise

für eine Ausbildung als Mediengestalter, Tierpfleger oder

Hotelkaufmann/-frau. Auch für Quereinsteiger ist der PDK ein idealer

Ausbildungsberuf. Im vergangenen Jahr waren über 28 Prozent der

PDK-Auszubildenden über 24 Jahre alt. All diesen angehenden

Personalexperten bieten sich hervorragende Karrierechancen, sowohl in

der Personaldienstleistungsbranche als auch in der gesamten deutschen

Wirtschaft.

Pressekontakt:

Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP)

Tobias Hintersatz (Pressereferent)

Tel.: 030 / 20 60 98 – 30

E-Mail: t.hintersatz@personaldienstleister.de

Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ)

Wolfram Linke (Pressesprecher)

Tel.: 0251 / 322 62 – 152

E-Mail: linke@ig-zeitarbeit.de

Original-Content von: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP), übermittelt durch news aktuell