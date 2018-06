Peinliche Befragungen mit Spanischem Esel

Deutschlands einzig original erhaltene Fragstatt in Regensburg entführt auf schaurige Art und Weise in die Gerichtsbarkeit des frühen Mittelalters

Auf dem spanischen Esel haben bereits hunderte bayerische Bürger Blut und Wasser geschwitzt. Diese mittelalterliche Folterbank ? ein keilförmiges, hohes Brett, auf dem die Verdächtigen rittlings sitzen mussten ? ist neben der schlimmen Liesl, der Rutschbahn oder dem Beichtstuhl eines der eindrucksvollsten Objekte in der Fragstatt im Keller des Alten Rathauses in Regensburg. Die städtische Folterkammer Regensburgs ist eine Touristenattraktion ersten Ranges in der Mittelaltermetropole, die seit zwölf Jahren zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Die komplette Reportage mit Foto in Druckqualität zum kostenlosen Download und zur honorarfreien redaktionellen Verwendung finden Sie im Internet unter www.obx-news.de

obx-news ist der Reportage-Service der NewsWork AG, einer der führenden PR- und Presseagentur in der Europaregion Zentral-Europa. obx-Reportagen im Stil und in der Qualität der Reportagen großer Presseagenturen können von Medien kostenfrei verwendet werden. obx arbeitet unabhängig. Der Reportagedienst wird unter anderem durch öffentliche Institutionen (Tourismusverbände, Wirtschaftskammern und Regionalmarketing-Einrichtungen) finanziert.