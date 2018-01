Peter Boehringer (AfD) zu Vorsitz des Haushaltsausschusses: Habe dieses Amt nie angestrebt

Dem AfD-Politiker Peter Boehringer bereitet

seine mögliche neue Funktion als Vorsitzender des

Haushaltsausschusses im Bundestag offensichtlich großes Unbehagen.

„Ich werde Fehler machen in diesem Amt. Das ist unvermeidlich“, sagte

der Ökonom am Donnerstag im phoenix-Interview. Es gebe aber nun mal

kein AfD-Mitglied, das den Posten schon mal bekleidet habe und

deshalb könne auch niemand anders benannt werden, der mehr Erfahrung

habe. Er appelliere daher an den Ausschuss und das

Ausschusssekretariat, Nachsicht mit ihm zu haben.

„Wenn dieses Amt tatsächlich zu mir kommt – was ich nie angestrebt

habe, schon gar nicht in der ersten Legislaturperiode – werde ich es

mit größter Demut annehmen“, sagte Boehringer weiter. Er gehe auch

gar nicht davon aus, dass er in der Position für die Partei viel

erreichen könne. „Meine Vorgänger waren alle Mitglieder von

Oppositionsfraktionen und natürlich wurden die alle permanent

überstimmt. Ich werde also ganz wenige Akzente in dieser Rolle selbst

setzen können.“

Der Vorsitz im Haushaltsausschuss geht traditionell an die größte

Oppositionsfraktion. Kommt es zu einer neuen großen Koalition, ist

dies in dieser Legislaturperiode die AfD. Die AfD-Fraktion hat

Boehringer bereits zum Vorsitzenden des Haushaltsausschuss gewählt.

In einer konstituierenden Sitzung muss er allerdings noch von den

Mitgliedern des Ausschusses gewählt werden. Boehringer ist unter

anderem wegen nationalistischer und islamfeindlicher Äußerungen und

Beleidigungen bei den anderen Parteien umstritten.

