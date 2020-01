Pflege: Intensive Ausbildung ist eine kluge unternehmerische Entscheidung / bpa weist auf attraktive Ausbildungsbedingungen und auf großes Engagement der privaten Träger hin

Private Pflegedienste und -heime im Saarland leisten mit

ihren Ausbildungsbemühungen einen großen Beitrag zur Nachwuchssicherung in der

Pflege. Darauf weist der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

(bpa) anlässlich einer Informationsveranstaltung zur Umsetzung der

Pflegeberufereform am heutigen 23. Januar 2020 in Saarbrücken hin. “Private

Anbieter engagieren sich sehr für die Ausbildung”, erklärt der saarländische

bpa-Landesvorsitzende Volker Schmidt, der verdeutlicht: “Die Pflege ist ein

attraktives Arbeitsfeld, und deshalb entstehen hier auch mehr neue Jobs als in

anderen Branchen.”

Dennoch brauche die Pflege noch deutlich mehr Fach- und Hilfskräfte, um die

rasant steigende Zahl von älteren und pflegebedürftigen Menschen auch im

Saarland versorgen zu können. “Eine flächendeckende pflegerische Versorgung ist

in Zukunft nur möglich, wenn ausreichend Pflegekräfte zur Verfügung stehen. Ein

zentraler Baustein dafür ist, dass wir alle noch mehr ausbilden”, so Schmidt.

Der Verband unterstützt seine Mitgliedsunternehmen deshalb bei der Umsetzung der

neuen generalistischen Pflegeausbildung und bestärkt die Unternehmerinnen und

Unternehmer darin, zusätzliche Ausbildungskapazitäten zu schaffen.

“Wer intensiv in die Ausbildung investiert, hilft nicht nur der Gesellschaft,

sondern trifft auch eine kluge unternehmerische Entscheidung”, so der

bpa-Landesvorsitzende. “Wer heute viel ausbildet, hat morgen die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur Versorgung der pflegebedürftigen

Menschen benötigt werden.”

Die Pflege könne mit attraktiven Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen

selbstbewusst um junge Menschen werben, sagt Schmidt. “Wir bieten absolut

krisensichere Jobs direkt vor der Haustür und zahlen von Beginn an attraktive

Ausbildungsvergütungen.”

Freie Ausbildungsstellen bei saarländischen Pflegediensten und Heimen lassen

sich über die Webseite des Verbandes unter bpa.de gezielt suchen.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr

als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast 150 im Saarland) die

größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in

Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der

Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind

im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die

Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden

Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Angela Eicher, bpa-Landesbeauftragte, Tel.: 0681/948

88 40, www.bpa.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17920/4500125

OTS: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Original-Content von: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell