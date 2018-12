Pflegekammer-Umfrage: Unklares Votum verpflichtet zu sorgfältiger Auswertung / bpa sieht in Umfrageergebnis keine Basis für die Einrichtung einer Pflegekammer mit Pflichtbeiträgen

Am heutigen 20. Dezember 2018 hat die

Brandenburger Ministerin Karawanskij in Potsdam die Ergebnisse einer

Umfrage der Landesregierung zur Einrichtung einer Pflegekammer mit

Zwangsmitgliedschaft präsentiert. Die Landesvorsitzende des

Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) Ellen

Fährmann sieht in den Ergebnissen der Erhebung keine Basis für eine

Pflegekammer mit Zwangsmitgliedschaft: „Es zeigt sich deutlich, dass

viele beruflich Pflegende unsere bekannte Kritik an einer Kammer mit

Pflichtbeiträgen teilen. Das muss bei der Suche nach der besten Form

einer Interessenvertretung berücksichtigt werden.“

Das Votum der Pflegenden verpflichte nun vor allem zur

sorgfältigen Auswertung. Es sei gut, dass Ministerin Karawanskij die

Pflegenden gefragt habe und gemeinsam mit den Verbänden Konsequenzen

aus diesem Umfrageergebnis erarbeiten wolle. „Daran werden wir uns

konstruktiv beteiligen“, versichert die bpa-Landesvorsitzende.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

300 in Brandenburg) die größte Interessenvertretung privater Anbieter

sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

