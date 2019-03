phoenix internationaler frühschoppen: Zwischen Orban und Macron – Europa im Richtungsstreit – Sonntag, 10. März 2019, 12.00 Uhr

Wo soll das enden? Im Mai wird in Europa ein neues

Parlament gewählt. Aber welches Europa stellt sich dann zur Wahl?

Selten erschien die Union so gespalten. Auf der einen Seite wächst

der Nationalismus einzelner Mitgliedsstaaten – vorne weg Ungarns

Präsident Orban. Immer wieder provoziert er Brüssel mit

EU-feindlichen Aktionen. Seiner Fidesz-Partei droht wegen einer

Anti-EU-Kampagne sogar der Ausschluss aus der konservativen

Europäischen Volkspartei. Doch welche Signalwirkung hätte dieser

Ausschluss? Auf der anderen Seite wirbt Frankreichs Präsident Macron

in einem Brief, der in 22 Sprachen in 28 Ländern erschienen ist, für

ein weiteres Zusammenwachsen Europas. Gegensätzlicher geht es kaum.

Wie können diese Gegensätze überwunden werden? Wie viel

Zusammenhalt gibt es noch innerhalb der EU? Braucht es eine

Ausschlussregelung? Wie groß ist die Gefahr, dass die Union von

Nationalismus und Rechtspopulismus zerrieben wird?

Helge Fuhst diskutiert mit seinen Gästen:

– Eric Bonse, freier Journalist, Brüssel

– Anne Mailliet, France24-TV, Frankreich

– Nina Horaczek, Falter, Österreich

– Boris Kalnoky, freier Journalist, Ungarn

