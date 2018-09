phoenix plus: Zukunft der Rente, Donnerstag, 6. September 2018, 12.45 Uhr

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich wechselnde

Bundesregierungen an Reformen des Rentensystems versucht, um den

gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht zu werden. In den

kommenden Jahrzehnten kündigen sich neue Probleme an, wie etwa 20

Millionen Babyboomer, die bis 2030 in Rente gehen – bei immer weniger

werdenden Beitragszahlern. Wie sicher sind unsere Renten in

Deutschland? Ist das System noch haltbar oder müssen wir neue Wege

gehen, um die heute Jüngeren vor Altersarmut zu bewahren?

phoenix-Moderator Hans-Werner Fittkau versucht, zusammen mit Hubertus

Bardt, Geschäftsführer des Institutes der Deutschen Wirtschaft, und

Horst Vöge, stellvertretender Vorsitzender des Sozialverbandes VdK,

diese Fragen zu beantworten. Anna Braam, Vorstandsvorsitzende der

Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, wird dazu die

Sichtweise der Stiftung zum Generationenvertrag Rente vorstellen.

